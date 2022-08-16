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Департамент градостроительства Красноярска снова останется без руководителя

Департамент градостроительства Красноярска снова останется без руководителя
Иллюстрация: Яндекс

Вчера стало известно, что мэрию покидает замглавы города, который курировал вопросы градостроительной политики. А сегодня еще одно увольнение в этой сфере.

#НОВОСТИ
Максим Волков, руководитель департамента градостроительства Красноярска, покидает свой пост. Об этом в ТГ-канале сообщил Илья Зайцев, депутат ЗС края .
 
По информации источника г-на Зайцева, г-н Волков написал заявление «по собственному желанию».
 
В первый раз он начал руководить департаментом в августе 2020. Затем ровно через год, в августе 2021 уволился и стал замом той же структуры. 
 
В ноябре 2021 кресло занял Дмитрий Веретельников. Новый руководитель продержался и ушел с места шефа департамента в марте 2022, а г-н Волков получил должность снова с июня 2022.
 
И вот теперь уходит опять. Бурная кадровая ротация отражена на сайте мэрии.
 
В мэрии Красноярска информацию пока не подтвердили и не опровергли. В департаменте пообещали прокомментировать позже.
 
 
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В администрации города пока эту информацию не подтвердили, но поговаривают, что этого следовало ожидать.

Руководитель департамента информполитики мэрии Ирина Самсонова покидает свой пост

Информацию DK.RU подтвердила сама Ирина Самсонова. По ее словам, решение уйти с поста она приняла по собственному желанию.

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Кто теперь будет управлять городом — в статусе исполняющего обязанности мэра — пока не ясно.

Автор: Петр Савельев
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