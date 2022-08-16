Департамент градостроительства Красноярска снова останется без руководителя

Вчера стало известно, что мэрию покидает замглавы города, который курировал вопросы градостроительной политики. А сегодня еще одно увольнение в этой сфере.

По информации источника г-на Зайцева, г-н Волков написал заявление «по собственному желанию».

В первый раз он начал руководить департаментом в августе 2020. Затем ровно через год, в августе 2021 уволился и стал замом той же структуры. В ноябре 2021 кресло занял Дмитрий Веретельников . Новый руководитель продержался и ушел с места шефа департамента в марте 2022, а г-н Волков получил должность снова с июня 2022. И вот теперь уходит опять. Бурная кадровая ротация отражена на сайте мэрии. мэрии Красноярска информацию пока не подтвердили и не опровергли. В департаменте пообещали прокомментировать позже.

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