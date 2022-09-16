Владислав Логинов официально стал главой Красноярска
Сегодня в Красноярске прошла инаугурация нового главы Красноярска Владислава Логинова. Торжественная церемония по традиции проходила в овальном зале администрации города.
Новому мэру города вручили геральдическую подвеску, знак «Звезда мэра» и символический ключ от Красноярска. Кроме того, Владислав Логинов принял присягу.
Напомним, Владислава Логинова выбрали новым главой Красноярска 13 сентября на сессии горсовета. За его кандидатуру проголосовали все 25 депутатов, присутствовавщих на сессии. На этот пост он избран на 5 лет.
Справка
Владислав Логинов родился в Ачинске в 1967. Работал в Красноярске на руководящих должностях в сфере дорожного хозяйства. Также руководил Свердловским и Советским районами Красноярска. В 2017 стал первым заместителем главы Красноярска, координировал работу департаментов городского хозяйства, градостроительства, муниципального имущества, а также глав районов. С 3 августа 2022 был исполняющим обязанности главы Красноярска.
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