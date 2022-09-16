Владислав Логинов официально стал главой Красноярска

Новому мэру города вручили геральдическую подвеску, знак «Звезда мэра» и символический ключ от Красноярска. Кроме того, Владислав Логинов принял присягу.

Справка Владислав Логинов родился в Ачинске в 1967. Работал в Красноярске на руководящих должностях в сфере дорожного хозяйства. Также руководил Свердловским и Советским районами Красноярска. В 2017 стал первым заместителем главы Красноярска, координировал работу департаментов городского хозяйства, градостроительства, муниципального имущества, а также глав районов. С 3 августа 2022 был исполняющим обязанности главы Красноярска.

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