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Руководитель Свердловского района Красноярска уходит со своего поста

Руководитель Свердловского района Красноярска уходит со своего поста
Иллюстрация: admkrks.ru

Руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев покидает свою должность. Сегодня, 23 сентября, у него последний рабочий день, сообщили DK.RU в пресс-службе мэрии.

#НОВОСТИ

На этот посту Алексей Дягилев работал с 2020 года. Временно исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель Лилия Назмутдинова.

Справка

 
Алексей Михайлович Дягилев родился 12 февраля 1967 в городе Норильске. По образованию он юрист, окончил Сибирский юридический институт МВД России. С 1991 по 2019 Алексей Дягилев работал в органах МВД, прошел путь от рядового до полковника. В 2019...2020 был замначальника отдела режима и региональной безопасности в ПАО «ПГК». Руководителем администрации Свердловского района назначен в 2020.
 

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Автор: Петр Савельев
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