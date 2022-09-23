Руководитель Свердловского района Красноярска уходит со своего поста
Руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев покидает свою должность. Сегодня, 23 сентября, у него последний рабочий день, сообщили DK.RU в пресс-службе мэрии.
На этот посту Алексей Дягилев работал с 2020 года. Временно исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель Лилия Назмутдинова.
Справка
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Всего месяц понадобился выходцу из линейной полиции Алексею Дягилеву, чтобы закрепиться в должности руководителя районной администрации, которую он занял в качестве исполняющего обязанности.
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