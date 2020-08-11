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Руководить Свердловским районом Красноярска будет бывший транспортный полицейский

Руководить Свердловским районом Красноярска будет бывший транспортный полицейский
Иллюстрация: instagram.com/izaitsev

Всего месяц понадобился выходцу из линейной полиции Алексею Дягилеву, чтобы закрепиться в должности руководителя районной администрации, которую он занял в качестве исполняющего обязанности.

#НОВОСТИ
Распоряжение о назначении Дягилева с 10 августа главой Свердловского района Красноярска подписал мэр города Сергей Ерёмин, сообщает пресс-служба муниципалитета.
 
Исполняющим обязанности руководителя районной администрации его назначили в начале июля 2020 года. Его предшественник — Игорь Титенков — уволился с поста за два месяца до этого.
 
Известно, что ранее Алексей Дягилев был начальником линейного отдела внутренних дел на станции Красноярск, а после занимал место заместителя по безопасности и режиму в красноярском филиале «Первой грузовой компании».
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