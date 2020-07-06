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Свердловскому району Красноярска назначили нового руководителя

Свердловскому району Красноярска назначили нового руководителя
Иллюстрация: instagram.com/izaitsev

Прежнего главу Свердловского района Красноярска отправили в отставку почти два месяца назад. Теперь им будет руководить выходец из транспортной полиции.

#НОВОСТИ
Исполнять обязанности главы Свердловского района Красноярска будет Алексей Дягилев. В этом качестве его сегодня представил мэр города Сергей Ерёмин, сообщил на своей странице в Instagram депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев.
 
На сайте городской администрации никаких распоряжений на этот счет нет. Да и в структуре районной власти Дягилев в качестве руководителя не указан.
 
Как утверждает Зайцев, у нового главы района «большой̆ опыт работы в правоохранительных органах, а затем на руководящей должности в коммерческой структуре». В каких именно «органах» работал Дягилев, депутат не уточнил. Однако известно, что с января 2007 года полный тезка нового главы Свердловского района был начальником линейного отдела внутренних дел на станции Красноярск.
 
Источник DK.RU в РЖД подтвердил, что речь идет именно о нем. Последним же местом работы Дягилева был красноярский филиал «Первой грузовой компании», где он занимал место заместителя по безопасности и режиму.
 
Примечательно, что примерно месяц назад место во власти получил еще один выходец из транспортной полиции — бывший начальник Сибирского линейного управления МВД России Андрей Кухта, которого назначили советником председателя правительства Красноярского края. Дягилев при нем, в чине полковника, был начальником отдела по работе с личным составом.
 
Напомним, что прежнего главу Свердловского района Игоря Титенкова уволили в мае этого года. По информации Ильи Зайцева, он перешел работать в «федеральные структуры».
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