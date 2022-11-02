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Татышев-парку в Красноярске назначили нового руководителя

Татышев-парку в Красноярске назначили нового руководителя
Иллюстрация: gornovosti.ru

Стало известно имя нового директора красноярского Татышев-парка

#НОВОСТИ

В ближайшее время руководителем Татышев-парка станет глава администрации Кировского района Красноярска Александр Митрошкин.

Предыдущий руководитель муниципального учреждения, Сергей Васильев, якобы написал заявление об уходе по собственному желанию. На эту должность он был назначен в марте 2021.

Александр Митрошкин родился 9 мая 1985 года в пос. Орджоникидзе Мотыгинского района края.

С 2009 он работал специалистом в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска. С 2013 занимал должность директора учреждения «Центр спортивных клубов».

С апреля 2020 руководил МАУ «Красноярский городской парк». Главой Кировского района стал в ноябре 2021.

 

Автор: Петр Савельев
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