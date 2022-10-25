Красноярскому цирку назначили нового директора

До этого руководителя у учреждения не было почти 10 лет.

Руководить Красноярским государственным цирком будет Павел Шилов. Он назначен на эту должность с 3 октября 2022. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе Росгосцирка.

До этого назначения Павел Шилов с 2015 руководил цирком в Твери, который сейчас закрыт на реконструкцию. Основные работы там начнутся до конца этого года.

Новый директор Красноярского цирка Павел Шилов — молодой, амбициозный менеджер, уже имеющий опыт работы в цирке. Уверен, Красноярский цирк, который сегодня нуждается в особом внимании, получил грамотного управленца», — говорит генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков.

Также в Росгосцирке пояснили, что Александр Рыжов, которого многие в Красноярске считали руководителем цирка, на самом деле является его финансовым директором и останется на своем месте.

Последним директором Красноярского цирка была Елизавета Мурсикаева. Она отошла от руководства в 2012.

Читайте также:

В Красноярске вновь начали ремонтировать цирк

О возобновлении ремонтных работ в здании цирка сообщил в Telegram министр культуры края Аркадий Зинов.

Красноярцам показали каким будет Красноярский цирк после ремонта

Дизайнеры, разрабатывавшие проект, «слили» рендеры будущего убранства цирка.

Росгосцирк рассказал о ситуации вокруг красноярского цирка

В ведомстве подтвердили, что в этом году капремонт учреждения в Красноярске продолжится.

Минкульт РФ нашел деньги на красноярский цирк

Капремонт здания возобновят уже в этом году. Но вот продолжится ли он - большой вопрос.