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Красноярскому цирку назначили нового директора

Павел Шилов, директор Красноярского государственного цирка
Павел Шилов, директор Красноярского государственного цирка. Иллюстрация: пресс-служба Росгосцирка

До этого руководителя у учреждения не было почти 10 лет.

#НОВОСТИ

Руководить Красноярским государственным цирком будет Павел Шилов.  Он назначен на эту должность с 3 октября 2022.  Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе Росгосцирка.

До этого назначения Павел Шилов с 2015 руководил цирком в Твери, который сейчас закрыт на реконструкцию. Основные работы там начнутся до конца этого года.

Новый директор Красноярского цирка Павел Шилов — молодой, амбициозный менеджер, уже имеющий опыт работы в цирке. Уверен, Красноярский цирк, который сегодня нуждается в особом внимании, получил грамотного управленца», — говорит генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков.

Также в Росгосцирке пояснили, что Александр Рыжов, которого многие в Красноярске считали руководителем цирка, на самом деле является его финансовым директором и останется на своем месте.

Последним директором Красноярского цирка была Елизавета Мурсикаева. Она отошла от руководства в 2012.

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В ведомстве подтвердили, что в этом году капремонт учреждения в Красноярске продолжится.

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Капремонт здания возобновят уже в этом году. Но вот продолжится ли он - большой вопрос.

Автор: Петр Савельев
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