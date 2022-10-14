В Красноярске вновь начали ремонтировать цирк
О возобновлении ремонтных работ в здании цирка сообщил в Telegram министр культуры края Аркадий Зинов.
Как рассказал министр, сейчас стоит задача в первую очередь отремонтировать купол и восстановить тепловой контур здания.
Объект находится в ведении Министерства культуры РФ, средства на ремонт предусмотрели в федеральном бюджете. Ранее в Росгосцирке DK.RU сообщали, что на ремонт в 2022 было выделено чуть более 146 млн рублей. Для завершения всех работ требуется 1,4 млрд рублей.
Красноярский государственный цирк закрыли на капитальный ремонт в 2019. Сейчас им занимается компания «СтройРесурс», договор с которой был заключен в ноябре 2020. В 2021 проектно-сметную документацию капремонта красноярского цирка решили скорректировать в части проектных решений и стоимости инженерных систем — это нужно было сделать в связи с новыми требованиями к пожарной безопасности и содержанию животных. В конце прошлого года проектно-сметная документация капремонта цирка получила положительное заключение Главгосэкспертизы.
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