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В Красноярске вновь начали ремонтировать цирк

В Красноярске вновь начали ремонтировать цирк
Иллюстрация: Аркадий Зинов

О возобновлении ремонтных работ в здании цирка сообщил в Telegram министр культуры края Аркадий Зинов.

#НОВОСТИ
Как рассказал министр, сейчас стоит задача в первую очередь отремонтировать купол и восстановить тепловой контур здания. 
 
Объект находится в ведении Министерства культуры РФ, средства на ремонт предусмотрели  в федеральном бюджете. Ранее в Росгосцирке DK.RU сообщали, что на ремонт в 2022 было выделено чуть более 146 млн рублей. Для завершения всех работ  требуется 1,4 млрд рублей.
 
Красноярский государственный цирк закрыли на капитальный ремонт в 2019. Сейчас им занимается компания «СтройРесурс», договор с которой был заключен в ноябре 2020. В 2021 проектно-сметную документацию капремонта красноярского цирка решили скорректировать в части проектных решений и стоимости инженерных систем — это нужно было сделать в связи с новыми требованиями к пожарной безопасности и содержанию животных. В конце прошлого года проектно-сметная документация капремонта цирка получила положительное заключение Главгосэкспертизы. 
 
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Автор: Петр Савельев
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