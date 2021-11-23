Назначения: в Красноярске появились два новых главы районов
Сергей Еремин, глава Красноярска, подписал соответствующие распоряжения.
Советским районом краевого центра будет руководить Елена Ланина, теперь это официальное назначение.
Александр Митрошкин возглавил другой район — Кировский. Ранее г-н Митрошкин руководил «Красноярским городским парком», его сменил на посту директора «Красгорпарка» Сергей Ганжин.
Справка
Елена Ланина с 2018 года была главой Кировской администрации, ранее, с 2014 до 2018 года, работала в должности заместителя руководителя администрации Советского района, а с 1997 по 2013 годы — заместителем руководителя Кировского района по социальной сфере.
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