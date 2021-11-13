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В районе долгостроя «КрасКон» будет развернуты археологические работы

В районе долгостроя «КрасКон» будет развернуты археологические работы
Иллюстрация: yandex.ru

В Красноярске проведут спасательные археологические работы в районе недостроенного цеха кондитерской фабрики «КрасКон» на ул. Карла Маркса, 22А.

#НОВОСТИ

Занимаемый зданием участок находится в границах объекта археологического наследия под названием «Красноярск. Ансамбль археологических объектов Красноярский острог».

Поскольку строительство уничтожит возможные находки, то для сохранения предпринят комплекс мер — археологические раскопки будут проведены под выполнение работ по устройству строительного котлована.

Площадь обследуемого участка 38 кв. м, раскопки обойдутся в 1,6 млн рублей.

Проведение данного комплекса мероприятий позволит обеспечить сохранение культурных слоев ВОАН «Красноярск. Ансамбль археологических объектов Красноярский острог», провести работы по запланированным строительным работам в установленные сроки и в рамках установленной сметной стоимости», — сообщают в государственной историко-культурной экспертизе.

Напомним, что конфетный цех «КрасКона» был возведен на 70% и законсервирован в 1998 году. Недавно на здание обратил внимание АО «Русский Алюминий Менеджмент», которое предложило превратить участок в многофункциональный деловой центр с подземной парковкой, фитнес-залом, музеем и кафе на первом этаже.

В районе долгостроя «КрасКон» будет развернуты археологические работы 1

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Автор: Петр Савельев
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