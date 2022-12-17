Александр Первухин вернулся на должность главного тренера сборной РФ по регби

Тренер красноярского клуба «Енисей-СТМ» Александр Первухин вновь стал главным тренером сборной России по регби. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на сайт федерации регби РФ.

63-летний Первухин также является главным тренером красноярского клуба «Енисей-СТМ». Он несколько раз ранее был главным тренером национальной команды. До Первухина сборную России возглавлял южноафриканец Дик Мьюир.

Александр Первухин, комментируя свое назначение, поделился долгосрочными планами:

Помимо 2023 года мы, наверное, пропустим Кубок Мира-2027. Наша программа должна фокусироваться к 2030 году, к отборочным соревнованиям. К этому времени мы должны быть готовы и иметь боеспособную команду.

Александр Юрьевич Первухин – человек-легенда красноярского регби. Будучи игроком «Красного Яра», в 1990 году стал чемпионом СССР по регби, в 1988 году – вице-чемпионом, бронзовым призёром в 1989-м.

В 1992-1994 года Александр Юрьевич исполнял обязанности играющего тренера команды «Сибтяжмаш» (Красноярск), которую позже переименовали в «Енисей-СТМ».

В 1995 году заканчивает карьеру и становится главным тренером в клубе и через два года, в 1997 году, команда впервые заняла 3 место в чемпионате России, чтобы в 1999 году выиграть первое золото чемпионата страны.

Сейчас регбийный клуб «Енисей-СТМ» – флагман российского регби: 11-кратный чемпион России, 7-кратный обладатель Кубка России, двукратный победитель Континентального Щита. Имя тренера команды «Енисей-СТМ» введено в зал славы российского регби.

Отметим, в 2017 году Александр Первухин победил в номинации «Спортивный менеджер» в премии «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» в Красноярске.