На сессии ЗС рассмотрят кандидатуру Ольги Загитовой на пост бизнес-омбудсмена

Комитет по экономике и налоговой политике Заксобрания края согласовал кандидатуру Ольги Загитовой на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Ее кандидатуру в краевой парламент внес Александр Усс , губернатор, она согласована с Борисом Титовым, уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Выступая перед депутатами, Ольга Загитова отметила, что основными проблемами она видит уголовное преследование, не информированность предпринимателей о мерах господдержки (налоговой, консультационной, имущественной), которую можно получить в крае. Также нужно работать над снижением административной нагрузки на бизнес.

В пресс-службе ЗС края рассказали, что теперь кандидатуру Ольги Загитовой рассмотрят 16 марта на сессии. Пройдет тайное голосование, если за нее проголосуют большинство депутатов, она будет считать назначенным.

Справка Ольга Загитова окончила Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция». Также у нее есть допобразование практического психолога, медиатора. С 2000 года она работает в Сбербанке. Была юрисконсультом, директором управления по работе с проблемной задолженностью, региональным менеджером-руководителем подразделения управления продаж малому бизнесу. Читайте также: Ольгу Загитову предложили на пост бизнес-омбудсмена в Красноярском крае Ее кандидатуру в Заксобрание внес Александр Усс, губернатор. Вопрос об избрании нового бизнес-омбудсмена будут рассматривать на ближайшей сессии краевого парламента.

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