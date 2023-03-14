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На сессии ЗС рассмотрят кандидатуру Ольги Загитовой на пост бизнес-омбудсмена

На сессии ЗС рассмотрят кандидатуру Ольги Загитовой на пост бизнес-омбудсмена
Иллюстрация: mediation-rspp.ru

Комитет по экономике и налоговой политике Заксобрания края согласовал кандидатуру Ольги Загитовой на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей.

#НОВОСТИ
Ее кандидатуру в краевой парламент внес Александр Усс, губернатор, она согласована с Борисом Титовым,  уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей. 
 
Выступая перед депутатами, Ольга Загитова отметила, что основными проблемами она видит уголовное преследование, не информированность предпринимателей о  мерах господдержки (налоговой, консультационной, имущественной), которую можно получить в крае. Также нужно работать над снижением административной нагрузки на бизнес.
 
В ее поддержку на заседании комитета высказались представители региональных отделений общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России», Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты РФ и ряд депутатов Заксобрания
 
В пресс-службе ЗС края рассказали, что теперь кандидатуру Ольги Загитовой рассмотрят 16 марта на сессии. Пройдет тайное голосование, если за нее проголосуют большинство депутатов, она будет считать назначенным. 
 

Справка

 
Ольга Загитова окончила Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция». Также у нее есть допобразование практического психолога, медиатора. С 2000 года она работает в Сбербанке. Была юрисконсультом, директором управления по работе с проблемной задолженностью, региональным менеджером-руководителем подразделения управления продаж малому бизнесу.
 

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Автор: Петр Савельев
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