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В Красноярском крае назначили главного борца с коррупцией

В Красноярском крае назначили главного борца с коррупцией
Иллюстрация: ГУ МВД по Красноярскому краю

Начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления назначен полковник полиции Андрей Бескоровайный.

#НОВОСТИ
Соответствующий приказ подписал глава краевой полиции Александр Речицкий

Справка

 
Андрей Бескоровайный работает в органах ОВД уже более 30 лет, с 1991. Он родился 5 ноября 1969 в Канском районе Красноярского края. В 2003 году окончил Сибирский юридический институт МВД России. В 2012 назначен заместителем начальника отдела МВД России – начальника полиции МО МВД России «Канский». В 2020 возглавил Отдел МВД России по Абанскому району. В 2022 стал начальником МО МВД России «Емельяновский». В конце 2022 назначен на должность заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю.
 

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Автор: Петр Савельев
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