В Красноярском крае назначили главного борца с коррупцией
Начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления назначен полковник полиции Андрей Бескоровайный.
Справка
Читайте также:
Ольгу Загитову предложили на пост бизнес-омбудсмена в Красноярском крае
Ее кандидатуру в Заксобрание внес Александр Усс, губернатор. Вопрос об избрании нового бизнес-омбудсмена будут рассматривать на ближайшей сессии краевого парламента.
Назначен новый начальник полиции Железнодорожного района
Виталий Исаков, полковник полиции, врио начальника МУ МВД России «Красноярское», представил сотрудникам отдела полиции №7 нового руководителя.
Назначен глава Центрального района Красноярска
Новое назначение в мэрии. Определен руководитель администрации Центрального района города.