В Красноярском крае назначили главного борца с коррупцией

Справка

Андрей Бескоровайный работает в органах ОВД уже более 30 лет, с 1991. Он родился 5 ноября 1969 в Канском районе Красноярского края. В 2003 году окончил Сибирский юридический институт МВД России. В 2012 назначен заместителем начальника отдела МВД России – начальника полиции МО МВД России «Канский». В 2020 возглавил Отдел МВД России по Абанскому району. В 2022 стал начальником МО МВД России «Емельяновский». В конце 2022 назначен на должность заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю.