Назначен новый начальник полиции Железнодорожного района

Им стал Игорь Шестаков, подполковник полиции.

Перед новым главой районной полиции поставлены приоритетные задачи – борьба с преступностью в сфере телекоммуникационных технологий, усиление профилактической работы с лицами, стоящими на учете в органах внутренних дел и обеспечение общественной безопасности.

Игорю Шестакову 45 лет, он выпускник юрфака СФУ.

В органах МВД работает с 2004.

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