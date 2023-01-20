Назначен новый начальник полиции Железнодорожного района
Виталий Исаков, полковник полиции, врио начальника МУ МВД России «Красноярское», представил сотрудникам отдела полиции №7 нового руководителя.
Им стал Игорь Шестаков, подполковник полиции.
Перед новым главой районной полиции поставлены приоритетные задачи – борьба с преступностью в сфере телекоммуникационных технологий, усиление профилактической работы с лицами, стоящими на учете в органах внутренних дел и обеспечение общественной безопасности.
Игорю Шестакову 45 лет, он выпускник юрфака СФУ.
В органах МВД работает с 2004.
Читайте по теме
-
Ужасная трагедия: вся верхушка МВД Украины разбилась на вертолёте возле детского садика
Вертолет, на котором летел глава МВД Украины, был снят с эксплуатации в ФРГ и странах Европы за ненадежное крепление винта. Однако очевидцы говорят, что машина загорелась уже в воздухе.18.01.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
Интернет-преступность в Красноярском крае пошла на спад
По отдельным направлениям она сократилась более чем на 30%.16.01.2023Новости ДККрасноярск
-
Главу Ачинского района арестовали за взятку
Вознаграждение он получил за назначение «нужного» человека на одну из муниципальных должностей.12.01.2023Новости ДККрасноярск
-
Назначен глава Центрального района Красноярска
Новое назначение в мэрии. Определен руководитель администрации Центрального района города.19.12.2022Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае средний размер взятки вырос до 963 тысяч рублей
В Красноярском крае за 2022 в 5 раз сократилось количество мелких взяток, при этом в крупном размере стало больше. Средний размер взятки в крае вырос до 963 тысяч рублей.08.12.2022Новости ДККрасноярск