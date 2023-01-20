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Назначен новый начальник полиции Железнодорожного района

Назначен новый начальник полиции Железнодорожного района
Иллюстрация: мвд

Виталий Исаков, полковник полиции, врио начальника МУ МВД России «Красноярское», представил сотрудникам отдела полиции №7 нового руководителя.

#НОВОСТИ

Им стал Игорь Шестаков, подполковник полиции.

Перед новым главой районной полиции поставлены приоритетные задачи – борьба с преступностью в сфере телекоммуникационных технологий, усиление профилактической работы с лицами, стоящими на учете в органах внутренних дел и обеспечение общественной безопасности.

Игорю Шестакову 45 лет, он выпускник юрфака СФУ.

В органах МВД работает с 2004.

 

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Автор: Петр Савельев
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