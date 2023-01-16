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Интернет-преступность в Красноярском крае пошла на спад

Интернет-преступность в Красноярском крае пошла на спад
Автор фото: Darwin Laganzon. Иллюстрация: pixabay.com

По отдельным направлениям она сократилась более чем на 30%.

#НОВОСТИ

В Красноярском края количество преступление, совершенных в сети Интернет за 2022, снизилось на 5,7%, по отношению к 2021. Об этом стало известно по итогу расширенного заседания коллегии регионального Главка МВД России.

По представленным данным, самое большое сокращение числа преступлений — почти на треть — произошло в сегменте интернет краж.

В целом же за год в Красноярском крае было зарегистрировано 45 561 преступление, что на 3,1% меньше, чем бол в 2021.

В пересчете на 10 000 человек населения уровень преступности в Красноярском крае в расчете на 10 тысяч населения составил 159,9 преступлений. Это ниже, чем по Сибирскому федеральному округу (165,1), но выше чем по России (135,1)», — рассказали в полиции.

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Всего обвиняемыми по делу проходит девять человек. Они обналичивали деньги через подконтрольные им фирмы.

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Появилась новая схема обмана доверчивых людей. Злоумышленники не просто представляются сотрудниками ЦБ, но и высылают фиктивные доказательства того, что это так.

Автор: Петр Савельев
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