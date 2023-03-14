Компаниям Красноярского края не хватает кадров

Количество открытых вакансий в регионе превышает число соискателей более чем в четыре раза.

На конец 2022 в Красноярском крае было открыто 52 682 вакансий, а количество потенциальных соискателей составляло примерно 13 тыс. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza, со ссылкой на Росстат и Роструд.

При этом, стоит отметить, что количество вакансий за год сократилось на 34,8%, а людей, ищущих работу, — на почти 19%. Таким образом, если в декабре 2021 на одного соискателя приходилось пять свободных рабочих мест, то в том же месяце 2022 — уже четыре.

В целом по Сибирскому федеральному округу количество открытых вакансий в конце прошлого года было 225 671, а соискателей — 92,7 тыс. Иными словами, 2,4 ставки на одного человека. Примечательно, что по России эта пропорция была примерно такой же — 2,49 вакансии на человека (1 608 342 вакансии на 644,8 тыс. соискателей).

Также отметим, что в Красноярском крае проблема нехватки кадров стоит наиболее остро среди все регионов СФО. Меньше всего она ощущается в Алтайском крае (1,4 вакансии на одного соискателя) и Омской области (1,6 вакансии на одного соискателя). А в республиках Алтай и Тува количество потенциальных претендентов и вовсе превосходит число ставок, которые они могли бы занять — 2,2 тыс. соискателей на 598 вакансий и 6,2 тыс. соискателей на 1 383 вакансии соответственно.

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