«Люди и кадры»: как сделать город бизнес-активом

Городская среда может служить прекрасным инструментом решения вопроса кадрового дефицита. Главное — соблюсти паритет интересов на всех уровнях.

Ситуация с кадрами для промышленных предприятий в последние годы становится все острее. Так, в недавно опубликованном исследовании «Бизнес и территории: социальные инвестиции, новые запросы общества, конкуренция за кадры», 62% опрошенных, среди которых представители крупнейших компаний России, органов власти и жители индустриальных регионов, отмечают нехватку рабочей силы.

Проблема кадров становится все более острой. И борьба за них уже ведется не только монетарными способами. Начинает играть роль среда, в которой люди будут жить. Причем не только в плане удержания людей, но и их привлечения», — говорит Алексей Фирсов, генерального директора Центра социального проектирования «Платформа», который и проводил исследование.

Открывая дискуссию «Бизнес и территории. Новый подход к социальным инвестициям», которая состоялась в рамках Красноярского экономического форума 2023, Фирсов отметил, что сегодня бизнес перестает воспринимать место своей дислокации просто как объект вложений, а начинает видеть в ней актив в рамках острейшей конкуренции за кадры. Здесь-то и возникает вопрос соблюдения интересов всех сторон процесса — компаний, власти и местных жителей.

То качество городской среды, которого требуют граждане, зачастую недостижимо в современных условиях. Особенно силами одного лишь бизнеса. Да, он готов и вкладывается в своих сотрудников — как действующих, так и потенциальных. Люди же зачастую ждут „кричащей“ социальности. А на это бизнес пойти не готов, потому что, в его понимании, это скорее задача государства, а не компаний», — описал точку преткновения председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов.

Подобные же расхождения могут существовать между бизнесом, который, по сути, выступает центром социальных инвестиций и чиновниками, которые также имеют свои представления о развитии территорий. Их преодоление, по мнению Алексея Фирсова, являются одним из ключевых условий успешного развития среды.

Также гендиректор «Платформы» отметил, что в России уже сейчас есть примеры решения этой задачи. В частности, он обратил внимание на опыт «Норникеля», «Северстали» и «Сибура» — кейсы этих компаний многие участники исследования называли эталонными в части социальных инвестиций.

Нам крайне важно было подключить к вопросам модернизации городской среды не только предприятие и власть, но и местные сообщества. Это было нужно, чтобы разделить ответственность за город. В результате были созданы проектные офисы, общественные комитеты и прочие структуры, в которых обсуждаются стратегия развития компании и города, чтобы потом принять решение, устраивающее всех», — рассказала директор Департамента социальных программ «Норникеля» Ирина Жуйкова.

Речь идет о программе реновации Норильска, которая де-юре стартовала в 2021 с подписания соглашения о социально-экономическом развитии города между федеральной, краевой, городской властями и «Норникелем». Причем основную финансовую нагрузку (81,3 млрд рублей из 120 млрд в целом) взяли на себя именно металлурги.

По словам Жуйковой, компании удалось выстроить продуктивный диалог со всеми участниками процесса, и, если раньше у некоторых горожан и был скепсис по поводу заявленных планов, то сейчас его не осталось.

Да, изменение городской среды — это не сиюминутный процесс. Но процесс идет, и уже в ближайшие три-пять лет в городе появятся новые общественные пространства, новый современный музей, будет отремонтирован Заполярный госуниверситет, построен кампус с общежитием. Строятся новые жилые дома, а старые аварийные сносятся. И люди видят все это. Так что скептиков не осталось», — говорит она.

Стоит также отметить, что помимо Агентства развития Норильска, которое активно участвует в процессе его реновации, в городе, при поддержке «Норникеля», создан эндаумент-фонд «Наш Норильск», в задачу которого входит аккумулировать благотворительные средства и направлять их на развитие социальной сферы Таймыра, поддержку НКО и долгосрочных проектов в области культуры, образования, искусства, экологии и т.д.

По словам Анны Макухи, директора фонда, он сейчас поддерживает 13 долгосрочных проектов на 67,5 млн рублей. Общий же объем средств, находящихся сейчас в фонде, составляет 3,45 млрд рублей.

Да, основная масса — это средства „Норникеля“, но есть и другие доноры, которые откликнулись на нашу идею. Так что можно считать наш кейс не только успешным, но и достойным масштабирования на другие территории», — говорит Макуха.

Кстати сказать, сам «Норникель» уже начал этот процесс — недавно эндаумент фонд, подобный норильскому, создали и в Кольском подразделении компании. Также, с подачи металлургов, там начало работать Агентство развития Мончегорска.

Не так давно мы закрыли там устаревшее производство, и нужно было вдохнуть новую жизнь в город. Для этого мы сейчас разрабатываем новые сценарии развития городской среды Мончегорска. Например, мы поддержали беспроцентными займами местных предпринимателей, которые запустили новые проекты и уже сейчас заметно, как жизнь там начинает играть новыми красками», — рассказала Ирина Жуйкова.

Вообще, сотрудничество бизнеса и власти многие эксперты, учувствовавшие в дискуссии, называли едва ли не важнейшим моментом успешного развития территорий. Как отметил замгубернатора Красноярского края Сергей Еремин, у власти никогда не будет хватать ресурсов, чтобы закрыть все задачи на этом пути и нужны совместные усилия.

Пример Норильска — это очень хороший опыт. Реализуемый там проект, находится на новой ступени эволюции по качеству управления и подходов», — заключил он.

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