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Аэропорт Норильска стал международным

Аэропорт Норильска стал международным
Иллюстрация: Аэропорт «Норильск» / vk.com

Из аэропорта Норильска теперь можно выполнять рейсы в другие страны. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

#НОВОСТИ
Открыть аэропорт Норильск (Алыкель) для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузо-пассажирский работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
По данным аэропорта Норильск, сейчас из северного города можно улететь в Санкт-Петербург, Абакан, Диксон, Екатеринбург, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Сочи, Уфу, Хатангу и Челябинск.
 
Аэропорт «Норильск» располагается на севере Красноярского края, на юге Таймырского полуострова, в 35 км от Норильска. Решение о его строительстве было принято в октябре 1959. В 2018 аэропорту присвоили имя исследователя Арктики Николая Урванцева. Воздушная гавань является единственной связью севера Красноярского края с другими регионами России, исключая судоходства по реке Енисею и Северному морскому пути.
 
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Автор: Петр Савельев
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