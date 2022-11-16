Норильск стал «Городом трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Норильску. Указ глава государства подписал 15 ноября.

В нем говорится, что звание присваивается «а значительный вклад жителей достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность»

То, к чему мы стремились весь этот год, то, чего наши предки, наши родители истинно заслуживают. Благодарю каждого, кто принял участие в голосовании, кто поддержал эту инициативу. Норильск — город с богатым прошлым и великим будущим. Город, которым гордятся его жители. А теперь Норильск — Город трудовой доблести!», — написал глава города Дмитрий Карасев.

Напомним, в прошлом году это звание получил Красноярск.

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