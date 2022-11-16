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Норильск стал «Городом трудовой доблести»

Норильск стал «Городом трудовой доблести»
Иллюстрация: Дмитрий Карасев

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Норильску. Указ глава государства подписал 15 ноября.

#НОВОСТИ
В нем говорится, что звание присваивается «а значительный вклад жителей достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность»
 
То, к чему мы стремились весь этот год, то, чего наши предки, наши родители истинно заслуживают. Благодарю каждого, кто принял участие в голосовании, кто поддержал эту инициативу. Норильск — город с богатым прошлым и великим будущим. Город, которым гордятся его жители. А теперь Норильск — Город трудовой доблести!», — написал глава города Дмитрий Карасев.
 
Напомним, в прошлом году это звание получил Красноярск. 
 
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Как сообщила пресс-служба горсовета, депутат на очередной сессии поддержали инициативу установке стелы «Красноярск – город трудовой доблести» в сквере у ДК имени 1 Мая.

Красноярск снова претендует на звание «Город трудовой доблести»

В прошлом году этот титул Красноярску не дали. В этот раз группа инициаторов обратилась за поддержкой к жителям города. Муниципальная власть поддержала их.

В рамках проекта «Чистый Норильск» в городе работает новый цех переработки металлолома

Это одна из составляющих рассчитанной на 10 лет программы «Норникеля» по приведению в порядок территории Норильского промышленного района.

 
Автор: Петр Савельев
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