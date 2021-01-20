Красноярск снова претендует на звание «Город трудовой доблести»
В прошлом году этот титул Красноярску не дали. В этот раз группа инициаторов обратилась за поддержкой к жителям города. Муниципальная власть поддержала их.
В 2021 году Красноярск снова поборется за звание «Города трудовой доблести». Об этом рассказали в администрации города.
Это почетное звание было учреждено 1 марта 2020 года. Присваивается оно российским городам, жители которых внесли значительный трудовой вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне.
В прошлом году Красноярск уже претендовал на это звание, но не попал в итоговый список.
В этот раз инициаторами присвоения этого звания выступили представители общественных и политических организаций, в частности городского Совета ветеранов. Они обратились к депутатам Горсовета, а те вышли на уровень краевой власти, которая теперь должна будет ходатайствовать к президенту РФ — его указом это звание и присваивается.
Меж тем активисты, депутаты и муниципалитет обратились к красноярцам с просьбой поддержать родной город на этом поприще. На сайте мэрии даже появился особый раздел, где, заполнив соответствующую форму, можно оставить свой голос за присвоение Красноярску статуса «Города трудовой доблести».
Напомним, что в 2020 году на это звание претендовало 33 российских города, включая Красноярск, но получили его лишь 20. Однако, как тогда говорил, секретарь историко-филологического отделения в Российской академии наук Валерий Тишко, положительное заключение есть по всем заявленным городам — т.е. остальные 13 получат искомое звание в следующем [2021-м] году.