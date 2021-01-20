Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.01
73,35
89,14
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск снова претендует на звание «Город трудовой доблести»

Красноярск снова претендует на звание «Город трудовой доблести»
Иллюстрация: krskstate.ru

В прошлом году этот титул Красноярску не дали. В этот раз группа инициаторов обратилась за поддержкой к жителям города. Муниципальная власть поддержала их.

#НОВОСТИ
В 2021 году Красноярск снова поборется за звание «Города трудовой доблести». Об этом рассказали в администрации города.
Это почетное звание было учреждено 1 марта 2020 года. Присваивается оно российским городам, жители которых внесли значительный трудовой вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне.
 
В прошлом году Красноярск уже претендовал на это звание, но не попал в итоговый список.
 
В этот раз инициаторами присвоения этого звания выступили представители общественных и политических организаций, в частности городского Совета ветеранов. Они обратились к депутатам Горсовета, а те вышли на уровень краевой власти, которая теперь должна будет ходатайствовать к президенту РФ — его указом это звание и присваивается.
 
Меж тем активисты, депутаты и муниципалитет обратились к красноярцам с просьбой поддержать родной город на этом поприще. На сайте мэрии даже появился особый раздел, где, заполнив соответствующую форму, можно оставить свой голос за присвоение Красноярску статуса «Города трудовой доблести».
 
Напомним, что в 2020 году на это звание претендовало 33 российских города, включая Красноярск, но получили его лишь 20. Однако, как тогда говорил, секретарь историко-филологического отделения в Российской академии наук Валерий Тишко, положительное заключение есть по всем заявленным городам — т.е. остальные 13 получат искомое звание в следующем [2021-м] году.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае впервые осужден директор предприятия, загрязнявшего окружающую средуВ Красноярском крае впервые осужден директор предприятия, загрязнявшего окружающую среду
  • Красноярск простился с Борисом ХасаномКрасноярск простился с Борисом Хасаном
  • Здание фитнес-центра Bright Fit на Свободном выставили на продажуЗдание фитнес-центра Bright Fit на Свободном выставили на продажу
  • Развязка, виадук и четыре полосы: дорогу от Красноярска до Элиты реконструируютРазвязка, виадук и четыре полосы: дорогу от Красноярска до Элиты реконструируют
  • Юниорский чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пройдет со зрителямиЮниорский чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пройдет со зрителями
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.