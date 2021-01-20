Красноярск снова претендует на звание «Город трудовой доблести»

В прошлом году этот титул Красноярску не дали. В этот раз группа инициаторов обратилась за поддержкой к жителям города. Муниципальная власть поддержала их.

В 2021 году Красноярск снова поборется за звание «Города трудовой доблести». Об этом рассказали в администрации города.

Это почетное звание было учреждено 1 марта 2020 года. Присваивается оно российским городам, жители которых внесли значительный трудовой вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне.

В прошлом году Красноярск уже претендовал на это звание, но не попал в итоговый список.

В этот раз инициаторами присвоения этого звания выступили представители общественных и политических организаций, в частности городского Совета ветеранов. Они обратились к депутатам Горсовета, а те вышли на уровень краевой власти, которая теперь должна будет ходатайствовать к президенту РФ — его указом это звание и присваивается.

Меж тем активисты, депутаты и муниципалитет обратились к красноярцам с просьбой поддержать родной город на этом поприще. На сайте мэрии даже появился особый раздел , где, заполнив соответствующую форму, можно оставить свой голос за присвоение Красноярску статуса «Города трудовой доблести».

Напомним, что в 2020 году на это звание претендовало 33 российских города, включая Красноярск, но получили его лишь 20. Однако, как тогда говорил, секретарь историко-филологического отделения в Российской академии наук Валерий Тишко, положительное заключение есть по всем заявленным городам — т.е. остальные 13 получат искомое звание в следующем [2021-м] году.