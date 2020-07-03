Красноярск не признали «Городом трудовой доблести»

Указ о присвоении этого почетного звания городам России президент страны Владимир Путин подписал 2 июля 2020 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Его (звание) получили города Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Красноярск тоже претендовал на присвоение ему этого звания, но в список не попал.

Напомним, что закон «О почетном звании Российской Федерации „Город трудовой доблести“» внесли в Госдуму в декабре 2019 года. Приурочен он был к 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В соответствии с законопроектом, этот статус присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Всего на присвоение звания претендовало 33 города. Проверкой обоснованности этих заявок занимались эксперты Российской академии наук. Как написал на своей странице в Facebook секретарь ее историко-филологического отделения Валерий Тишков, по всем им есть положительное заключение. Т.е. остальные 13 получат статус «Города трудовой славы» в следующем году. Зачем понадобилось такое разделение и по какому принципу оно проводилось, ученый не уточнил.