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Горсовет одобрил установку стелы трудовой доблести на месте Бременских музыкантов

Горсовет одобрил установку стелы трудовой доблести на месте Бременских музыкантов
Иллюстрация: пресс-служба горсовета

Как сообщила пресс-служба горсовета, депутат на очередной сессии поддержали инициативу установке стелы «Красноярск – город трудовой доблести» в сквере у ДК имени 1 Мая.

#НОВОСТИ

Как рассказала депутатам заместитель руководителя департамента социального развития администрации Красноярска Антонина Герасимова, место для установки стелы выбрали сами красноярцы: большинство проголосовало именно за эту площадку. Чиновница также отметила, что проспект имени газеты «Красноярский рабочий» от улицы Чайковского в направлении улицы Глинки считается одним большим памятником поколению Великой Отечественной войны.

Проект стелы разработан авторским коллективом под руководством Д. А. Стритовича. Центральный элемент композиции передает образ маяка, утремленного к Победе, стела будет изготовлена из белого и красного гранита. На установленных рядом пилонах будут размещены бронзовые панно с изображением знаковых событий из жизни Красноярска в годы войны.

Завершить работы по установке стелы «Красноярск – город трудовой доблести» планируется до конца ноября 2021 года, а в начале декабря – торжественное открытие.

Что касается Бременских музыкантов, то пока они «по решению жителей Ленинского района» находятся на хранении. Как пояснила депутатам Антонина Герасимова, скульптуру планируют разместить с другой стороны ДК имени 1 Мая.

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Автор: Петр Савельев
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