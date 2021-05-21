Красноярск стал «Городом трудовой доблести» со второй попытки

Это почетное звание было учреждено 1 марта 2020 года. Присваивается оно российским городам, жители которых внесли значительный трудовой вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Указ о присвоении звания накануне подписан президентом России Владимиром Путиным после заседания Российского организационного комитета «Победа». В прошлом году «Городами трудовой доблести» стали 20 населенных пунктов страны, в этом году в результате народного голосования были определены 11 лидеров: Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре. Кроме желания жителей есть и более надежные свидетельства: заключения экспертов о роли эти населенных пунктов в обеспечении фронта всем необходимым.

Как уточняет пресс-служба мэрии Красноярска, в поддержку города были собраны 137 тысяч голосов, из них более 55 тысяч на специальном сайте https://красноярскдоблесть.рф/.

Напомним, что в 2020 году на это звание претендовало 33 российских города, включая Красноярск, но получили его лишь 20. Однако, как тогда говорил, секретарь историко-филологического отделения в Российской академии наук Валерий Тишко, положительное заключение есть по всем заявленным городам — т.е. остальные 13 получат искомое звание в следующем [2021-м] году.