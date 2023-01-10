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Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на лето

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на лето
Иллюстрация: ДК

Авиакомпания NordStar уже продает билеты на рейсы весенне-летнего расписания. Перевозчик будет летать из Красноярска и Норильска в разные города страны.

#НОВОСТИ
Расписание будет действовать с 26 марта по 28 октября. Из Красноярска NordStar продолжит летать в Москву, Норильск, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Из Норильска можно будет улететь не только в Красноярск, но и в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск, Абакан, Уфу, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тюмень, Самару, Махачкалу, Пермь, Казань и Челябинск. Будет доступно и направление Абакан – Сочи. 
 
Из Москвы NordStar будет летать в Красноярск, Санкт-Петербург, Норильск, Курган, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу.
 
На все эти направления уже можно купить билеты.
 
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Автор: Петр Савельев
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