Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на лето
Авиакомпания NordStar уже продает билеты на рейсы весенне-летнего расписания. Перевозчик будет летать из Красноярска и Норильска в разные города страны.
Расписание будет действовать с 26 марта по 28 октября. Из Красноярска NordStar продолжит летать в Москву, Норильск, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Из Норильска можно будет улететь не только в Красноярск, но и в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск, Абакан, Уфу, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тюмень, Самару, Махачкалу, Пермь, Казань и Челябинск. Будет доступно и направление Абакан – Сочи.
Из Москвы NordStar будет летать в Красноярск, Санкт-Петербург, Норильск, Курган, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу.
На все эти направления уже можно купить билеты.
Читайте также:
-
«Уральские авиалинии» получили разрешение летать из Красноярска в Мьянму
Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск на полеты из Красноярска, Иркутска и Новосибирска в бывшую столицу Мьянмы — город Янгон.
-
«Аэрофлот» запускает очередную распродажу авиабилетов из Красноярска
С пятницы, 25 ноября, стартует новая распродажа билетов на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Красноярска и других городов страны.
-
«КрасАвиа» полетит из Красноярска в Омск
Продажа билетов уже открыта. Первый рейс состоится после Нового года.
-
«Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска в Таиланд
Летать будут в два города несколько раз в неделю. Старт полетов запланирован на конец ноября.