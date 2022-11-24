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«Аэрофлот» запускает очередную распродажу авиабилетов из Красноярска

«Аэрофлот» запускает очередную распродажу авиабилетов из Красноярска
Иллюстрация: Евгения Шихалеева

С пятницы, 25 ноября, стартует новая распродажа билетов на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Красноярска и других городов страны.

#НОВОСТИ
Размер скидки составит до 50%. Распродажа стартует 25 ноября и продлится до 27 ноября. Для участников программы «Аэрофлот Бонус» доступ к распродаже будет открыт 24 ноября.
 
Купить билеты со скидкой можно будет на полеты с 28 ноября по 25 марта 2023.
 
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Продажа билетов уже открыта. Первый рейс состоится после Нового года.

Автор: Петр Савельев
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