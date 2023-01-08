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«Уральские авиалинии» получили разрешение летать из Красноярска в Мьянму

«Уральские авиалинии» получили разрешение летать из Красноярска в Мьянму
Иллюстрация: Евгения Шихалеева

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск на полеты из Красноярска, Иркутска и Новосибирска в бывшую столицу Мьянмы — город Янгон.

#НОВОСТИ
Соответствующий приказ опубликовала Росавиация. Из Красноярска и Иркутска перевозчик сможет летать два раза в неделю, а из Новосибирска — 7 раз в неделю. Авиакомпании в Мьянму из Сибири ранее не летали.
 
В ноябре в Министерстве иностранных дел России во Владивостоке сообщали о подписании меморандума, касающегося открытия прямого авиасообщения между Янгоном и Красноярском, а также по маршрутам Янгон — Владивосток и Янгон — Новосибирск. Полеты планировали запустить в 2023. Летать на направлениях должна авиакомпания Myanmar Airways.
 
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На одном из этих направлений, цены снижены более чем вдвое.

Автор: Петр Савельев
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