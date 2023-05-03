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Трудовая миграция в Красноярский край выросла почти на 20%

Трудовая миграция в Красноярский край выросла почти на 20%
Иллюстрация: freepik.com

Примерно на столько же сократилось число жителей региона, уезжающих на заработки в другие территории РФ.

#НОВОСТИ

За 2022 год в Красноярский край приехало 36,2 тыс. трудовых мигрантов из других регионов России. Это на 19,2% больше, чем было годом ранее. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

Из края же в другие территории РФ на заработки уехало 13,3 тыс. человек, что также на 19,2% меньше, чем в 2021.

Относительно общего количества занятых в Красноярском крае, число трудовых мигрантов из других регионов составляет 2,6%, а уехавших — 1%.

Добавим, что по общему объему приехавших в регион на заработки Красноярский край занимает первое место в Сибирском федеральном округе и десятое по России. По числу же отъезжающих в СФО лидирует Омская область — 64,7 тыс. человек (по стране же она идет шестой).

В целом по России за 2022 межрегиональная трудовая миграция снизилась на 7,4% и составила 2,643 млн человек — это 3,7% от общего числа занятых в стране.

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Подобная тенденция отмечается практически по всей России. Однако край по оттоку молодых кадров регион оказался 12 по стране.

В Красноярском крае стало меньше прибыльных организаций

При этом заработали они, хоть и меньше, чем год назад, но все равно больше всех по Сибири.

Прибыль красноярского бизнеса снизилась на 322 млрд за 2022

Красноярский край стал четвертым в списке десяти регионов России с наибольшим абсолютным снижением прибыли бизнеса.

Компаниям Красноярского края не хватает кадров

Количество открытых вакансий в регионе превышает число соискателей более чем в четыре раза.

Автор: Петр Савельев
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