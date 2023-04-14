Рынок труда Красноярского края теряет молодежь

Подобная тенденция отмечается практически по всей России. Однако край по оттоку молодых кадров регион оказался 12 по стране.

Количество работающей молодежи (до 30 лет) в Красноярском крае за 2022 сократилось на 12,8% и составило 212,9 тыс. человек. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

В итоге доля молодых сотрудников в общем объеме рабочей в регионе составила 15,5%. По этому показателю край оказался примерно в середине списка территорий РФ. А вот по степени сокращения числа работающей молодежи — стал 12.

В целом по РФ, доля сотрудников младше 30 лет за 2022 снизилась до 14,9% от всего работающего населения.

Вымывание молодежи с рынка труда эксперты связывают в основном с демографией.

Численность молодых работников непрерывно сокращается с начала 2010-х годов, когда возрастной порог в 30 лет начали переступать родившиеся в 80-е, а на рынок труда стали приходить представители немногочисленного поколения 90-х. Так, за последние 10 лет количество работников до 30 лет уменьшилось на 5,9 млн человек, или на 35,6%», — рассказывает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Также она полагает, что увеличения доли молодых возрастов среди занятых можно будет ожидать лишь во второй половине 2020-х, когда на рынок придет более многочисленное поколения нулевых.

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