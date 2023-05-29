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Красноярцы пошли за кредитными автомобилями

Красноярцы пошли за кредитными автомобилями
Автор фото: хб100. Иллюстрация: freepik.com

На фоне возросшего спроса, чуть увеличился и средний размер такого займа.

#НОВОСТИ

В апреле 2023 в Красноярском крае было выдано 1 134 автокредита, что 16,3% больше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По количеству займов подобного типа край оказался третьи в Сибири. На первом месте идет Кемеровская область (1 240), а на втором — Новосибирская (1 138).

Средний размер автокредита, который брали жители края, в апреле вырос на 1,4% к марту и составил 1,268 млн рублей. Это второй показатель по СФО (первый у Новосибирской области — 1,336 млн рублей).

В целом же по России, в апреле 2023 средний размер займа на покупку машины составил 1,31 млн рублей (+2% к марту). Всего же их было выдано 68,8 тыс. (+10,3%). Как отмечают в НБКИ, это самый большой показатель с начала 2022.

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Период с 2020 по 2022 стал очередным взлетом ипотеки. Однако сейчас условия, активирующие продажи недвижимости, меняются. Ведущие застройщики Красноярска о том, есть ли жизнь после ипотечного бума.

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На начало II квартала 2023 его объем составляет 63,1 трлн рублей.

Инфляция в Красноярском крае снизилась до уровня статпогрешности

Как и месяцем ранее, это является следствием ее кардинального роста год назад.

Автор: Петр Савельев
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