Красноярцы пошли за кредитными автомобилями

На фоне возросшего спроса, чуть увеличился и средний размер такого займа.

В апреле 2023 в Красноярском крае было выдано 1 134 автокредита, что 16,3% больше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По количеству займов подобного типа край оказался третьи в Сибири. На первом месте идет Кемеровская область (1 240), а на втором — Новосибирская (1 138).

Средний размер автокредита, который брали жители края, в апреле вырос на 1,4% к марту и составил 1,268 млн рублей. Это второй показатель по СФО (первый у Новосибирской области — 1,336 млн рублей).

В целом же по России, в апреле 2023 средний размер займа на покупку машины составил 1,31 млн рублей (+2% к марту). Всего же их было выдано 68,8 тыс. (+10,3%). Как отмечают в НБКИ, это самый большой показатель с начала 2022.

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