1 трлн прибавил корпоративный кредитный портфель РФ к маю 2023

На начало II квартала 2023 его объем составляет 63,1 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель в РФ продолжает расти: к началу мая он увеличился на 1,7%. В денежном эквиваленте пополнение составило 1 трлн рублей, а общий объем превысил отметку в 63 трлн рублей.

Эксперты Центробанка подчеркивают, что растут только рублевые кредиты: на них пришлось 1 05 млрд рублей. А вот в валютном портфеле изменения ушли в минус: потери составили 16 млрд рублей в рублевом эквиваленте.

Главными потребителями корпоративного кредитования стали небольшие компании сразу из нескольких отраслей: транспорт, горная металлургия, нефть и газ, торговля, энергетика, а также строительство жилья.

Как следует из выводов ЦБ, такой рост востребованности корпкредитов свидетельствует о продолжающемся восстановлении бизнес-сферы и деловой активности.

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