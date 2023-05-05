Поддержка на высоте

В Красноярском крае сейчас действуют 93 меры финансовой господдержки от различных структур — федеральных и муниципальных. «Деловой квартал» разбирался, на что может рассчитывать бизнес в регионе.

Грантовое изобилие

Большая часть финансовых мер господдержки (всего таких 75), действующих на территории Красноярского края, нацелена на уже работающие предприятия. Часть из них являются кросс-отраслевыми. Остальные же нацелены на конкретные сферы деятельности (например, субсидии на развитие оленеводства).

Среди способов доведения государевых денег до бизнеса превалируют всевозможные гранты и субсидии — всего таковых 30. Самые большие из них выделяются на все, что может быть связано с импортозамещением. Например, предприниматели, занимающиеся НИОКРОМ в сфере производства электроники, могут рассчитывать на возмещение затрат на эти работы до 500 млн рублей в год (но не более 90% от их общего объема). Несколько меньше — до 350 млн рублей в год — можно получить на разработку базовых технологий производства радиоэлектроники. Распределением этих грантов занимается Минпромторг РФ. Всего к этой области относятся семь мер поддержки.

Вторым по представленности в системе грантовой господдержки в крае идет сельское хозяйство. Всего таких программ пять. Причем четыре из них направлены на стимулирование различных форм хозяйствования. Самые объемные среди них — это гранты на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов. На эти цели они могут получить до 70 млн рублей. На развитие семейной животноводческой фермы власти готовы дать до 30 млн рублей. Молодые аграрии (работающие на рынке не больше года) могут рассчитывать на грант «Наш фермер», максимальный размер которого составляет 8 млн рублей. Также в крае действует программа «Агростартап», по которой выдаются гранты от 3 млн до 6 млн рублей. Стоит, правда, помнить, что по перечисленным программам (кроме «Агростртапа») от предпринимателя потребуется софинансирование в размере от 10% до 40%. Всего на господдержку аграриев Красноярского края в 2023 направят порядка 10 млрд рублей. Распределять их будет местный Минсельхоз.

Помимо грантов и субсидий в Красноярском крае действует довольно широкая программа антикризисного кредитования. На уровне региона основными игроками здесь являются центр «Мой бизнес» (суть микрофинансовая организация) и краевой Фонд развития промышленности. Первый из них предоставляет предпринимателям микрозаймы по ставкам от 3% до 9,5% годовых. Всего таких продуктов у центра восемь. Выбор зависит от статуса предпринимателя и его задач. Максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, составляет 5 млн рублей на срок до 36 месяцев. В зависимости от продукта деньги можно пустить на пополнение оборотных средств, приобретение или модернизацию основных средств, рефинансирование банковских кредитов, выданных на цели бизнеса. За прошлый год «Мой бизнес» в крае выдал 380 микрозаймов на 765,5 млн рублей. Причем 70% из них ушли в районы.

В отличие от центра «Мой бизнес», который работает в Красноярском крае с 2019, краевой Фонд промышленности появился в регионе только в апреле 2022. За неполных девять месяцев своего существования он выдал производственным предприятиям края 458 млн рублей. Сегодня в фонде действуют четыре программы льготного финансирования: «Развитие», «Комплектующие», «Производительность», «Лесопереработка». Суммы варьируются от 5 млн до 100 млн рублей на срок до пяти лет. Ставка — 1...4% годовых в зависимости от обеспечения и приобретаемого оборудования. Помимо этого ФРП предоставляет промышленникам гранты для возмещения затрат на уплату процентов по кредитам. Претендовать на поддержку фонда могут только компании, развивающие проекты, направленные на производство конкурентоспособной и высокотехнологической продукции, которая может быть востребована на рынках других регионов и (или) стран.

Кредиты без бремени

Помимо структур регионального правительства кредитной поддержкой сегодня занимаются и на федеральном уровне. Предпринимателям Красноярского края сегодня доступно 14 таких программ. Основным кредитором здесь является «Банк МСП», который контролируется «Корпорацией МСП», учрежденной правительством РФ. Через этот банк реализуются 10 мер кредитной поддержки краевого бизнеса.

Чаще всего речь идет о суммах от 50 тыс. до 30 млн рублей на срок до трех лет. Ставки варьируются от 10,25% до 17,5% годовых. Полученные деньги можно пустить на финансирование текущей деятельности или пополнение оборотных средств. На большие суммы можно рассчитывать в рамках программ инвестиционного, оборотного и контрактного кредитования, а также рефинансирования уже действующих займов в других банках. В таком случае максимальный размер кредита может составить 500 млн рублей. Сроки зависят от типа программы и варьируются от 36 до 120 месяцев, а ставки начинаются от 10,25%.

«Корпорация МСП» причастна и к еще двум кредитным продуктам, которые может получить бизнес Красноярского края. В этот раз льготным. В частности, речь идет о программе «ПСК» и инвестиционном кредитовании. Обе они реализуются через сеть банков-партнеров. В первом случае можно получить до 3 млн рублей на создание и приобретение основных средств производства, модернизацию оборудования, строительство и модернизацию капитальных сооружений, пополнение оборотки и рефинансирование. Ставка — до 10,5% годовых.

Другая программа от госкорпорации действует для обрабатывающих производств, гостиничного бизнеса, компаний, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью, а также работающих в области архитектуры и инженерно-технических испытаний (кроме застройщиков). Они могут получить от 50 млн до 1 млрд рублей на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. Ставка для малых и микропредприятий ограничена 4% годовых, а для средних — 2,5%.

Плюс к этому в крае действуют еще две программы льготного кредитования — «1764» и «Взлет — от стартапа до IPO». Обе они рассчитаны до 2024. Т. е. этот год станет последним, когда ими можно воспользоваться (если, конечно, их не продлят). Первая из них нацелена на поддержку предпринимателей, занимающихся торговлей, сельским хозяйством, внутренним туризмом, наукой, медициной, образованием, ресторанным бизнесом, бытовыми услугами и обрабатывающими производствами. Суммы здесь начинаются от 3 млн рублей, а ставки не превышают 10,25%. Причем принадлежность к означенным выше отраслям может быть определена и по дополнительным ОКВЭДам. Программа же «Взлет — от стартапа до IPO» предназначена для высокотехнологичных инновационных компаний. Максимум под 3% годовых по ней можно взять до 500 млн рублей на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств.

Помощь младшему брату

Изобилие мер поддержки малого и среднего бизнеса понять просто — их самих довольно много. Если верить Единому реестру субъектов МСП, в Красноярском крае на начало апреля 2023 было 108 748 таких предприятий при росте год к году 2,3%. Однако еще больше в регионе тех, кто платит так называемый налог на профессиональный доход, т. е. самозанятых. Тот же ЕРСМСП утверждает, что их в регионе на 31 марта 2023 было 123 839, это почти на 61% больше, чем годом ранее.

Для этой категории предпринимателей в крае действуют девять программ финансовой господдержки. Среди них все те же микрозаймы от центра «Мой бизнес» и кредиты «1764». Помимо этого им на уровне муниципалитетов компенсируют до половины понесенных затрат на организацию дела, некоторых лизинговых процедур и сертификацию продукции. Правда, на это можно рассчитывать не чаще, чем раз в два года, а сумма компенсации не будет превышать 100 тыс. рублей.

Самозанятые также могут взять до 1 млн рублей в кредит на три года у «МСП Банка» или воспользоваться гарантией от «Корпорации МСП» при обращении в другую кредитную организацию, но лишь из числа ее партнеров. Также гарантии предоставляет центр «Мой бизнес».

Есть в сегменте поддержки самозанятых и еще один игрок — Центр занятости населения Красноярского края, предоставляющий разовые выплаты в размере 199,5...276,3 тыс. рублей (в зависимости от территории) в течение года с момента старта собственного дела.

Фонды для развития

Большая часть программ финансовой поддержки предпринимателей реализуется при непосредственном участии властных структур. Однако есть и такие, где распорядителями являются так называемые институты развития. Главный игрок здесь — федеральный Фонд развития промышленности. Из названия понятно, что специализируется он на предприятиях, занимающихся производством. Но вот спектр их крайне широк — от компаний военно-промышленного комплекса до тех, которые занимаются пошивом школьной формы.

Основной инструмент — займы. Нижняя граница варьируется от 5 млн до 50 млн рублей. Верхняя же, как правило, не превышает 500 млн (исключение — предприятия ОПК, у них 750 млн). Ставки начинаются от 1% годовых. Срок — 5..7 лет. Также фонд субсидирует ставки по кредитам и НИОКР в части инновационных разработок.

Также производства Красноярского края могут получить гранты от «Национальной технологической инициативы». Их сумма начинается с 300 млн рублей. Ориентированы они на компании, работающие в сфере высоких технологий.

В целом стоит отметить, что господдержка бизнеса в Красноярском крае не ограничивается лишь финансовой стороной. Так, в регионе действуют девять налоговых льгот для предпринимателей и столько же вариантов решить вопрос аренды недвижимости под рабочее пространство. Если нужна консультационная помощь, то есть около 70 подобных программ — от помощи в написании бизнес-плана до диагностики действующего бизнеса. Правда, как отмечают в краевом агентстве развития малого и среднего бизнеса, финансовые среди всего этого сонма остаются самыми востребованными, что заставляет власти регулярно пересматривать их, адаптируя под актуальные запросы бизнеса.