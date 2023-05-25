Индикатор бизнес-климата РФ снизился в мае 2023

Своего максимума за последние 10 лет российский ИБК достиг в апреле 2023.

Индикатор бизнес-климата в России сократился на 1,5 пункта за май 2023: теперь этот показатель равен 7,9 пунктам. По информации Центробанка, это первое снижение ИБК за предыдущие полгода. В апреле 2023 индикатор бизнес-климата достиг своего максимума за последние десять лет.

Эксперты ЦБ указывают, что уменьшение индикатора стало следствием снижения текущих оценок и уменьшения ожиданий предприятий в прогнозе на следующие три месяца.

По итогам мая 2023 зафиксировали еще несколько показателей с минусом:

ожидания в сфере производства снизились на 1,8 пункта до отметки в 14,8 пунктов;

ожидания предприятий по спросу потеряли 2,2 пункта и остановились на отметке в 12,4 пункта;

ценовые ожидания уменьшились на 0,9 пункта, остановившись на отметке в 16,5 пунктов.

Кроме того, в комментарии Центрального банка России отмечается «снижение оптимизма по экономике».

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