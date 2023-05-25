Индикатор бизнес-климата РФ снизился в мае 2023
Своего максимума за последние 10 лет российский ИБК достиг в апреле 2023.
Индикатор бизнес-климата в России сократился на 1,5 пункта за май 2023: теперь этот показатель равен 7,9 пунктам. По информации Центробанка, это первое снижение ИБК за предыдущие полгода. В апреле 2023 индикатор бизнес-климата достиг своего максимума за последние десять лет.
Эксперты ЦБ указывают, что уменьшение индикатора стало следствием снижения текущих оценок и уменьшения ожиданий предприятий в прогнозе на следующие три месяца.
По итогам мая 2023 зафиксировали еще несколько показателей с минусом:
- ожидания в сфере производства снизились на 1,8 пункта до отметки в 14,8 пунктов;
- ожидания предприятий по спросу потеряли 2,2 пункта и остановились на отметке в 12,4 пункта;
- ценовые ожидания уменьшились на 0,9 пункта, остановившись на отметке в 16,5 пунктов.
Кроме того, в комментарии Центрального банка России отмечается «снижение оптимизма по экономике».
Читайте также:
Центробанк значительно улучшил экономический прогноз. Но неопределенность остается высокой
Во II квартале российская экономика вырастет более чем на 4%, прежде всего за счет внутреннего спроса, ожидает регулятор. Однако точность прогноза остается довольно неопределенной.
Российская экономика впервые с 2014 г. вошла в десятку экономик мира
На первом месте среди крупнейших в мире осталась экономика США, вторая в рейтинге — экономика Китая. С 2014 г. России никак не удавалось преодолеть порог согласно требованиям Всемирного банка.
Красноярский край потерял в социально-экономическом положении
Регион по-прежнему лидирует по этому показателю в Сибирском федеральном округе, но в соответствующем рейтинге опустился на одну позицию.
Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами
Каких рисков стоит собственное дело, во сколько они могут обойтись, и как к этому подготовиться — разбирались представители креативных индустрий на интенсиве по финансовой грамотности.
Рейтинг «ДК»: лидеры банковского рынка 2023
За вызовами, с которыми российская экономика столкнулась в 2022, прочно закрепилось определение «беспрецедентные». Одним из первых под непосредственное влияние новых реалий попал финансовый сектор.