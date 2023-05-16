Красноярский край потерял в социально-экономическом положении

Регион по-прежнему лидирует по этому показателю в Сибирском федеральном округе, но в соответствующем рейтинге опустился на одну позицию.

По итогу 2022 Красноярский край занял десятое место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ, который составило агентство «РИА Рейтинг». Год назад он был девятым.

Суммарно край набрал 64,886 балла, что на 1,441 балла меньше, чем было в 2021. Однако это по-прежнему самый высокий результат среди регионов СФО. Ближайший сибирский сосед края по рейтингу — Кемеровская область. Она набрала 59,603 балла, что больше прошлогоднего на 4,185 балла. Это позволило ей в общероссийском рейтинге подняться с 22-го на 16 место.

Третьим по Сибири идет Иркутская область. Ее рейтинг также вырос — с 55,535 балла в 2021 до 58,569 балла в 2022. Среди регионов РФ это 18 результат против 21 годом ранее.

В целом по России ожидаемо лидируют Москва и Санкт-Петербург — 89,671 и 86,077 балла соответственно. На третьем месте — Татарстан с 80,123 балла.

В тройке же социально-экономических аутсайдеров страны— Тува, Калмыкия и Еврейская автономная область, набравшие соответственно 15,262, 13,836 и 12,252 балла.

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