В Красноярском крае появится новый фонд прямых инвестиций

Ключевым событием весны-2023 клуба «Миллиард» стал запуск фонда прямых инвестиций. Его инвестиционная емкость составляет более 1 млрд рублей. Рассматриваются как действующие проекты, так и стартапы.

По словам Андрея Перфилова, учредителя делового закрытого клуба для ведущих предпринимателей «Миллиард», создание фонда преследует три глобальные цели.

Когда мы формировали концепцию фонда, то в первую очередь отвечали на вопрос: кому это полезно и нужно? В итоге выделили три уровня заинтересованности. Это экономика региона, собственно проекты в поиске инвестиций и резиденты клуба, — рассказывает Андрей Перфилов.

Регион нуждается в привлечении бизнеса в инвестиционные проекты, имеющие значение для развития экономики территории, а также высокий синергетический эффект.

Есть много стран, где нормальная практика, когда 70% всех инвестиций идут от предпринимателей. У нас же сегодня основным инвестором выступает государство, а не бизнес. Надо эту практику менять — мы сами можем вкладывать в развитие собственного региона, — говорит Андрей Перфилов.

Сегодня в Красноярском крае нет бизнес-ангелов и венчурных инвесторов, которые работают системно. Иногда бытует практика, когда «инвестор» забирает бизнес себе, отжимая основателя. Поэтому красноярские стартапы чаще находят поддержку в Москве и перестают быть частью региональной экономики.

Кодекс нашего инвестфонда закрепляет прямые, экологичные инвестиции. Инвесторами являются только резиденты клуба, а это значит, что бизнесу нечего опасаться. Ведь ключевой критерий вступления в «Миллиард» — деловая репутация, — подчеркивает Андрей Перфилов.

Также клуб аккумулирует опыт и интеллектуальные ресурсы ведущих предпринимателей из 30+ сфер бизнеса. Немаловажен административный ресурс — среди советников клуба представители власти и топы крупнейших федеральных компаний. Все это ценно для бизнеса так же, как и денежные инвестиции.

Для самих резидентов участие в инвестфонде — диверсификация бизнес-рисков. В стремительно меняющейся реальности важно видеть или предугадывать ситуацию с люфтом хотя бы в десять лет. Иначе есть шансы разделить судьбу «Кодака» или «Нокии».

Если вы хотите увидеть рынок, которого еще не существует, смотрите, куда вкладывают венчурные инвесторы. И инвестфонд позволит резидентам клуба видеть будущее и предпринимать правильные шаги, — резюмирует Андрей Перфилов.

Подробнее о деятельности фонда прямых инвестиций «Миллиард» на сайте фонд.клуб-миллиард.рф

Добавим, в конце мая закрытый деловой клуб «Миллиард» проведет инвестиционную сессию, на которой будут представлены проекты в сельскохозяйственной отрасли.