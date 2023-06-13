Красноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центры

Эксперты считают, что это свидетельствует о восстановлении потребительской активности в регионе.

В Красноярском крае выросла посещаемость ресторанов и торговых центров. Об этом сказано в очередном докладе Банка России по итогу апреля-мая 2023, посвященного состоянию экономики регионов РФ.

Представитель одного из крупных ТЦ края, участвующий в опросах, проводимых ЦБ, отметил увеличение трафика посетителей и приход новых арендаторов.

Магазины ранее ушедших брендов продолжают открываться под новыми вывесками. Общая же посещаемость ТЦ в майские праздники была выше, чем в прошлом году», — рассказал собеседник Центробанка.

Остается благоприятной и ситуация в сегменте общепита. Как рассказал ЦБ владелец крупной краевой ресторанной сети, во время майских праздников бронирование мест в его заведениях было выше, чем в прошлом году.

От участников опросов предприятий общепита мы получаем позитивную информацию об их планах по развитию. Для потребителей это тоже всегда плюс: приход новых игроков, в том числе открытие ресторанов федеральных сетей, — это усиление конкуренции, за которой обычно следует и рост качества обслуживания», — говорит управляющий красноярским филиалом Банка России Сергей Журавлев.

Подробнее о ситуации в различных отраслях экономики Сибири и других регионов можно ознакомиться здесь.

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