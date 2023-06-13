Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.06
82,64
89,00
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центры

Красноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центры
Иллюстрация: t.me/modno15minut

Эксперты считают, что это свидетельствует о восстановлении потребительской активности в регионе.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае выросла посещаемость ресторанов и торговых центров. Об этом сказано в очередном докладе Банка России по итогу апреля-мая 2023, посвященного состоянию экономики регионов РФ.

Представитель одного из крупных ТЦ края, участвующий в опросах, проводимых ЦБ, отметил увеличение трафика посетителей и приход новых арендаторов.

Магазины ранее ушедших брендов продолжают открываться под новыми вывесками. Общая же посещаемость ТЦ в майские праздники была выше, чем в прошлом году», — рассказал собеседник Центробанка.

Остается благоприятной и ситуация в сегменте общепита. Как рассказал ЦБ владелец крупной краевой ресторанной сети, во время майских праздников бронирование мест в его заведениях было выше, чем в прошлом году.

От участников опросов предприятий общепита мы получаем позитивную информацию об их планах по развитию. Для потребителей это тоже всегда плюс: приход новых игроков, в том числе открытие ресторанов федеральных сетей, — это усиление конкуренции, за которой обычно следует и рост качества обслуживания», — говорит управляющий красноярским филиалом Банка России Сергей Журавлев.

Подробнее о ситуации в различных отраслях экономики Сибири и других регионов можно ознакомиться здесь.

Читайте также:

Инфляция в Красноярском крае снизилась до уровня статпогрешности

Как и месяцем ранее, это является следствием ее кардинального роста год назад.

Лишь треть жителей Красноярского края имеет доходы выше среднего

Год назад она была еще меньше — в районе четверти.

Песнь льда и огня: франшизы пиццерий и крафтового мороженого продают в Красноярске

Бизнес по изготовлению пиццы стоит почти вдвое дороже, чем локальная продажа мороженого.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске поменяют схему движения на нескольких улицахВ Красноярске поменяют схему движения на нескольких улицах
  • На красноярского предпринимателя завели дело за взятку заместителю управляющего ПФРНа красноярского предпринимателя завели дело за взятку заместителю управляющего ПФР
  • Двоих красноярцев удостоили звания «Почетный гражданин города»Двоих красноярцев удостоили звания «Почетный гражданин города»
  • В Красноярске вновь открылся ресторан «Север»В Красноярске вновь открылся ресторан «Север»
  • Институт гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в АбаканеИнститут гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в Абакане
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.