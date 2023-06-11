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В Красноярске вновь открылся ресторан «Север»

В Красноярске вновь открылся ресторан «Север»
Иллюстрация: представители заведения

В центре Красноярска на ул. Ленина запустили ресторан «Север». Заведение с таким названием работало при гостинице «Норильснаба» в советское время (сейчас там находится гостиница «Север»).

#НОВОСТИ
Правда ничего общего с тем рестораном нет. Но название решили сохранить.
 
Представители заведения рассказали DK.RU, что до 15 июня ресторан работает в техническом режиме с 18:00 до 00:00. С 16 июня заработает в штатном режиме.
 
В ресторане будет около 80 посадочных мест. Средний чек заведения — 1800 рублей. Шеф-поваром ресторана стал Александр Моисеев. Он стажировался в Петербурге, например в таких заведениях, как Nordic, Duo, Hitch и Meals. 
 
В меню — блюда северной и русской кухонь с ориентиром на современность, упор сделали на локальные продукты, например, на северную рыбу, мясо лося, кабана и дикоросы. 
Автор: Петр Савельев
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