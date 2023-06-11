В Красноярске вновь открылся ресторан «Север»

В центре Красноярска на ул. Ленина запустили ресторан «Север». Заведение с таким названием работало при гостинице «Норильснаба» в советское время (сейчас там находится гостиница «Север»).

Правда ничего общего с тем рестораном нет. Но название решили сохранить.

Представители заведения рассказали DK.RU, что до 15 июня ресторан работает в техническом режиме с 18:00 до 00:00. С 16 июня заработает в штатном режиме.

В ресторане будет около 80 посадочных мест. Средний чек заведения — 1800 рублей. Шеф-поваром ресторана стал Александр Моисеев. Он стажировался в Петербурге, например в таких заведениях, как Nordic, Duo, Hitch и Meals.

В меню — блюда северной и русской кухонь с ориентиром на современность, упор сделали на локальные продукты, например, на северную рыбу, мясо лося, кабана и дикоросы.