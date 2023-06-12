Песнь льда и огня: франшизы пиццерий и крафтового мороженого продают в Красноярске

Бизнес по изготовлению пиццы стоит почти вдвое дороже, чем локальная продажа мороженого.

Каталог франшиз, которые готовы к запуску в Красноярске, продолжает расти: например, 12 июня в нем появились предложения открыть пиццерию сети Sushi Moji и магазин крафтового мороженого Mivino.

Франшиза доставки пиццы и роллов Sushi Moji обойдется в 470 тыс. рублей. При этом можно найти еще одно объявление с указанной стоимостью 455 тыс. рублей. Предположительно, цена разнится в зависимости от выбранного пакета: ресторан доставки роллов и пиццы в формате кафе с посадкой, либо закрытая кухня (Dark kitchen) для доставки и самовывоза.

Франчайзи ориентируют на 250 тыс. рублей чистой прибыли с первого месяца работы.

Еще одно из недавно размещенных предложений — франшизный магазин крафтового и алкогольного мороженого Mivino. Его стоимость определили в 190 тыс. рублей. При этом обещанный франчайзи заработок начинается от 750 тыс. рублей чистой прибыли в месяц за сезон.

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В прошлом году эти активы не реализовали, поскольку никто не дал достойную цену.

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