Паназиатские кафе Kannam Asia в Красноярске перешли в сеть «Сёгун»

Заведения ждет полный ребрендинг: Максим Антипов и Николай Ким рассказали «ДК» детали об уже начавшейся модернизации.

Для гастрономического рынка Красноярска лето началось с заметной перемены: кафе Kannam Asia из группы компаний KANNAM GROUP перешли в ресторанную сеть паназиатской кухни «Сёгун» . Под управление Максима Антипова, генерального директора сети «Сёгун», резидента закрытого делового клуба «Миллиард», перешли обе точки: на пр. Мира, 85 и ул. Партизана Железняка, 26в. Информация о переменах на красноярском гастрорынке появилась 2 июня в социальных сетях Kannam Asia и «Сёгуна».

Как рассказал «Деловому кварталу» Николай Ким , передача красноярских точек Kannam Asia новому владельцу — стратегическое решение для франшизы. Так управляющая компания сможет сконцентрироваться на помощи партнерам.

«В Красноярске KANNAM GROUP представляли пять точек: три кафе корейской кухни Kannam Chicken и два заведения Kannam Asia. Теперь же мы решили выступать как компания, управляющая федеральной сетью заведений, и больше сосредоточиться на франшизе», — говорит Николай Ким.

По словам владельца франшизы Kannam Chicken , при передаче Kannam Asia в приоритете был поиск опытного ресторатора, который мог бы «подхватить» заведения.

В лице Максима мы нашли и такого ресторатора, и человека, который разбирается в паназии, поэтому договорились буквально за двое суток. В этой сделке нам было важно передать точки, потому что бренд очень полюбился людям. И нужно было сохранить штат, чтобы люди просто плавно перешли, без каких-то потерь», — рассказывает Николай Ким.

Команда «Сёгуна» начала модернизировать бизнес-процессы в Kannam Asia с 1 июня. Со 2 июня в меню заведения уже появились шесть новых десертов.

С 1 июня заведения находятся у нас, но пока мы продолжаем работать под брендом Kannam Asia: в течение одного-двух месяцев планируем сделать полный ребрендинг, и это будут рестораны „Сёгун“. Меню станет сложнее и разнообразнее», — говорит Максим Антипов.

Объем инвестиций, которые потребуется вложить в ребрендинг и модернизацию ресторанов, генеральный директор «Сёгуна» предварительно оценивает в 5 млн рублей. Со слов Максима Антипова, бОльшую часть средств потребуется направить на изменения в Kannam Asia на Мира.

«Заведения действующие, и в них многое сделано. На Партизана ресторан относительно свежий, там мало что нужно менять: планируем модернизацию кухни, обновление меню и дизайна, частичную замену мебели. На Мира же требуется больше инвестиций: ремонт помещения, замена освещения и мебели, модернизация террасы, переход на новое меню, новая форма сотрудников», — рассказывает Максим Антипов.

Он отметил, что изменения бизнес-процессов будут происходить постепенно, как минимум на протяжении всего лета. Несмотря на прогнозируемый объем работ, предполагается, что заведения не будут прекращать работу на длительный период. Например, Kannam Asia на Мира может закрыться разве что на несколько дней, а прерывать работу кафе на Партизана Железняка вообще не планируется.

Кроме того, уже этим летом красноярцы смогут побывать на обновленной террасе заведения на Мира: ее планируют сделать более красивой, уютной, романтичной. Над проектом потенциальных изменений уже работает команда красноярских дизайнеров, которая создавала интерьер флагманского ресторана сети «Сёгун» на ул. 78 Красноярской бригады, 23.

Предполагается и весомая модернизация «внутренней кухни»: ремонт, обновление и закупка оборудования и инвентаря помогут внедрить стандарты работы «Сёгуна».

У нас есть определенная методология работы заведений, под которую мы и будем постепенно модернизировать кухню. Первый этап произойдет сейчас: обновим инвентарь и некоторую технику, рецепты и технические карты, взаимодействие поваров между собой. Следующим этапом — возможно, через несколько месяцев — заменим и более крупное оборудование, которое существенно влияет на процессы», — объясняет Максим Антипов.

При этом чек заведения останется примерно на прежнем уровне. Сейчас средний чек в Kannam Asia — 850 ₽, бизнес-ланч — 300 ₽ (данные 2ГИС).

Новый владелец красноярских Kannam Asia подтвердил информацию о сохранении действующей команды, однако не стал отрицать, что без потерь вряд ли обойдется.

«Мы как компания очень сильно нацелены на людей и делаем все, чтобы им было комфортно работать. Постараемся сохранить всех, но будут и те, кто не пожелают работать с нами: например, кому-то не захочется переходить на наши требования и стандарты, они у нас достаточно строгие. Мы хотим, чтобы рестораны стали лучше по качеству для гостей, соответственно, требования к сотрудникам тоже вырастут в плане соблюдения всех требований, скорости выдачи блюд, всех необходимых рецептов. Какие-то изменения в команде неизбежны, но надеюсь, что большую часть все-таки сохраним», — уточняет Максим Антипов.

Сумма сделки между KANNAM GROUP и группой компаний сети ресторанов «Сёгун» не разглашается по договоренности сторон. Благодаря заключенным соглашениям «Сёгун» дорос в сумме до 11 точек: теперь четыре из них — в Красноярске, остальные филиалы — в Зеленогорске, Бородино и Канске.

У этих ресторанов впереди светлое будущее. Цель их покупки, как и вообще нашей компании — чтобы заведения были вкуснее, уютнее, красивее», — делится Максим Антипов в разговоре с «ДК».

Компания «Сёгун» впервые воплотила в России новый ресторанный формат — фаст-фуд по-японски. Первое заведение в Красноярске Максим Антипов открыл в октябре 2014: до этого точки компании были только в регионах. Второй «Сёгун» запустился в 2022: он стал ​флагманским проектом, реализация которого заняла больше двух лет. На рынок же компания вышла в 2010: тогда в Зеленогорске открылся первый филиал «Сёгуна». Максим Антипов — амбассадор бережливого производства, по принципам которого и выстраивает работу во всех заведениях своей сети.

Уточняется, что под новый бренд перейдут только красноярские точки Kannam Asia: в других городах эти заведения продолжат развиваться под собственным неймингом.

интервью «Деловому кварталу» она рассказывала о том, как выстраивала управление заведением. Долгое время Kannam Asia было семейным бизнесом: управлением занималась супруга Сергея Кима — Надежда Цой. В«Деловому кварталу» она рассказывала о том, как выстраивала управление заведением.

В 2022 Сергей Ким, Николай Ким и Надежда Цой стали победителями номинации «Семейный бизнес» премии «Человек года-2022», которую каждый месяц организует «ДК».

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