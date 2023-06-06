Паназиатские кафе Kannam Asia в Красноярске перешли в сеть «Сёгун»
Заведения ждет полный ребрендинг: Максим Антипов и Николай Ким рассказали «ДК» детали об уже начавшейся модернизации.
В лице Максима мы нашли и такого ресторатора, и человека, который разбирается в паназии, поэтому договорились буквально за двое суток. В этой сделке нам было важно передать точки, потому что бренд очень полюбился людям. И нужно было сохранить штат, чтобы люди просто плавно перешли, без каких-то потерь», — рассказывает Николай Ким.
С 1 июня заведения находятся у нас, но пока мы продолжаем работать под брендом Kannam Asia: в течение одного-двух месяцев планируем сделать полный ребрендинг, и это будут рестораны „Сёгун“. Меню станет сложнее и разнообразнее», — говорит Максим Антипов.
У нас есть определенная методология работы заведений, под которую мы и будем постепенно модернизировать кухню. Первый этап произойдет сейчас: обновим инвентарь и некоторую технику, рецепты и технические карты, взаимодействие поваров между собой. Следующим этапом — возможно, через несколько месяцев — заменим и более крупное оборудование, которое существенно влияет на процессы», — объясняет Максим Антипов.
У этих ресторанов впереди светлое будущее. Цель их покупки, как и вообще нашей компании — чтобы заведения были вкуснее, уютнее, красивее», — делится Максим Антипов в разговоре с «ДК».
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