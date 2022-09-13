Сергей Ким: Наше ДНК — лидерство, технологичность, развитие

В TIKSAN GROUP заявили, что намерены войти в TOP FORBES 200. При этом международная компания акцентирует: ключевым элементом всех амбициозных проектов и целей компании является сильная команда.

Сегодня проекты TIKSAN GROUP работают уже в 25 странах мира. В штате центрального офиса группы занято 350+ специалистов, каждый из которых — профессионал в своем деле.

Компания построена по принципу холдинга. В центральном офисе группы работают профессиональные отделы, которые обеспечивают работу всех проектов.

Среда развития

Кадровая стратегия компании строится таким образом, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя важной частью общего дела.

По словам Сергея Кима, генерального директора TIKSAN GROUP, развитие корпоративной культуры — приоритетное направление холдинга. И оно развивается исходя из общих ценностей компании и создания особой развивающей среды.

— Главными общими ценностями для нас являются 3 главных качества: клиентоориентированность, командная работа и постоянное развитие. У нас в команде работают сильные профессионалы. Не секрет, что часто это люди с очень непростым характером. Для того чтобы они работали слаженно, усиливали и дополняли друг друга, нужна особая среда, пронизанная духом лидерства и взаимовыручки. Есть компании с сильным духом, крепкие и сильные. А есть слабые, токсичные и умирающие. Очень многое в судьбе компании зависит от личности руководителя. Нужно всегда показывать личный пример преданности делу, своей профессии, постоянно заряжать свою команду. Мы уже 11 лет на рынке. И растем каждый год. Скоро будем покорять российские бизнес-рейтинги. Лидерство, технологичность, стремительное развитие — это ДНК группы компаний TIKSAN GROUP, — отмечает Сергей Ким.

Команда чемпионов

Размышляя о том, что мотивирует команду, Сергей Ким выделяет влияние сильных целей и чемпионского духа.

— Когда сотрудники могут быть преданы своей компании и команде? Когда создают ценные и нужные людям продукты и услуги. Когда растут как профессионалы. Когда их вклад в развитие компании оценивается достойно. Когда к ним относятся с заботой и уважением. Я как руководитель не идеален. У меня повышенные требования в первую очередь к себе — соответственно, и к команде. Работать со мной непросто. Но один факт остается твердым: компания стремительно растет, и в нашей команде трудятся настоящие профессионалы. Поделюсь кейсом из собственной практики. Моему старшему сыну 12 лет. С 5 лет он занимается плаванием. И постепенно переходит с одного уровня на другой. Недавно пришла пора определяться с дальнейшим развитием в спорте. Было решено переходить с чистого плавания в триатлон (плавание/ велосипед/ бег). Когда я искал для него команду и тренера, у меня был самый главный критерий. Я искал команду чемпионов. И тренера, который воспитывает чемпионов. Я нашел такую команду и такого тренера. Кто ищет, тот всегда найдет. Заниматься спортом можно в любой секции. А стать чемпионом можно только в том случае, если у команды дух чемпионов, сердца чемпионов, тренерский состав, который взращивает чемпионов. TIKSAN GROUP — это настоящая команда чемпионов. Слабая команда не смогла бы пройти путь с полного нуля до международной бизнес-группы.

Планы на будущее

Динамичное развитие компании и проектов требует привлечения высококлассных специалистов в своем деле. При этом общим местом стали жалобы руководителей компаний на кадровый дефицит. Как этот вопрос решается в TIKSAN GROUP?

По словам Ирины Писквич, руководителя HR-службы компании, TIKSAN GROUP постоянно находится в поиске лучших кадров.

— Мы всегда ищем экспертов, сильных духом людей, тех, кому близки ценности компании, кто стремится к высоким целям, не боится сложностей и хочет расти. Для кадровой службы очень важно правильно оценить профессиональный уровень соискателя. Соблюсти баланс профессионализма и ценностных совпадений. Показать сотруднику, каким образом он будет расти и развиваться в наше компании, что он приобретет, как сможет стать с нашей помощью лучшей версией себя. Привлечь и адаптировать нового сотрудника, увидеть точки роста и способствовать развитию каждого специалиста нам помогает корпоративная культура компании, — отмечает Ирина Писквич.

Раскрывая ключевые моменты TIKSAN GROUP, Сергей Ким подчеркивает важность планирования будущего.

— Самое главное, что у нас есть, — видение своего развития, четкая стратегия и мощная команда. Человеку важно чувствовать себя востребованным, реализованным и защищенным. Видеть свое будущее вместе с компанией. С нами можно планировать свое будущее на много лет вперед. Оценка труда в компании достойная и справедливая. Для нас это ценность, так как мы прекрасно понимаем, что продукты, услуги и компанию делают и двигают вперед люди.

Я высоко ценю каждого сотрудника и стараюсь вместе с руководителями всех направлений создавать максимум для их роста и развития. Чтобы не только мы как компания могли достигать поставленных целей, но и каждый, кто у нас работает, осуществлял свои личные мечты.

Дружба надолго

В TIKSAN GROUP ценят долгосрочное сотрудничество — как внутри компании, так и с партнерами.

— Мы ценим долгосрочное сотрудничество и рассчитываем на теплую дружбу, где бы мы ни работали. Чем больше мы растем, тем выше наша ответственность не только перед сотрудниками, но и перед клиентами. Независимо от перемен в корпоративной культуре или бизнес-процессах наши отношения с партнерами и заказчиками выстраиваются на этих принципах.

Они откликаются в сердце каждого нашего сотрудника. Каждый из нас растет не только как профессионал, но и как личность. Мы помогаем друг другу, действуем как большая дружная семья.

Наш подход в решении ежедневных и стратегических задач очень схож с тем, который применяют профессиональные тренеры в воспитании настоящих чемпионов.

Чем масштабнее цель, чем более отточены навыки, тем сильнее результат. Каждый день мы прокачиваем свой скилл, берем инициативу в свои руки и шаг за шагом становимся ближе к цели.

Нельзя забывать о том, что бизнес — это в первую очередь служение.

Когда окружаешь себя настоящими друзьями, профессиональными коллегами, надежными партнерами и качественными продуктами, то клиентам ничего больше не остается, как быть исключительно довольными и благодарными! — говорит Сергей Ким.

От триатлона до университета

Корпоративная культура компании состоит не только из артикулированных ценностей, но и целого каскада проектов и календаря корпоративных событий. И особое место среди них занимает спорт.

В прошлом году компания стала чемпионом Красноярского края по количеству полумарафонцев на 21 км. Больше 20 специалистов из TIKSAN GROUP выполнили этот норматив. В 2022 мы стали лидерами среди компаний, участвующих в забеге: 30 человек пробежали заявленную дистанцию. Планируется к запуску собственная триатлон-команда TIKSAN SPORT PRO. Есть идея к весне 2023 подготовить к серьезной дисциплине ½ IRONMAN минимум 15 участников.

Если же говорить о тренировке профессиональных навыков, то в компании практикуется системное обучение специалистов, постоянное повышение квалификации управленческой команды.

Учитывая высокую скорость роста группы, в TIKSAN GROUP решили создать собственную Бизнес-академию, на базе которой будут готовиться не только внутренние специалисты группы, но и внешние клиенты. Мы планируем передавать свои знания тем, кому это нужно, кто так же, как и мы, стремится к большим целям и понимает силу качественных знаний, кто обучит еще лучше, чем практики. Проекты Бизнес-академии TIKSAN GROUP начнут свою работу уже этой осенью. Система наставничества, собственная база знаний и неограниченный доступ к всевозможным практикумам и вебинарам дают сотрудникам компании возможность постоянно развиваться и наращивать профессиональные компетенции.

— У нас развита культура обучения, и мы очень ценим знания. Поэтому каждому специалисту в компании в его день рождения мы дарим книгу. Деньги легко потратить, а знания всегда будут ценным активом, — говорит Сергей Ким.

Еще одна корпоративная фишка TIKSAN GROUP — дежурный по компании. Именно этот человек ответственен за создание настроения дня для всей команды. Утром он включает мотивирующую музыку, угощает коллег печеньем или фруктами к утренней чашке кофе или чая.

Мы верим в людей!

— Лично я не верю в баланс. Я считаю, что есть приоритеты. Если тебе пришел пригласительный билет в олимпийскую сборную страны — судьба дала тебе невероятный шанс. Используешь ты его или нет — зависит от тебя. Если ты хочешь просто спокойно работать — это твой личный выбор. Если ты хочешь стать олимпийским чемпионом, то нужно найти такую среду, в которой ты сможешь этого добиться. TIKSAN GROUP к 2030 войдет в число ТОП-200 лучших частных компаний России. Мы ищем чемпионов. Сильных людей с такими же целями, как у нас. Если вам откликаются наши цели, ценности, стратегия — отправляйте нам свою резюме. Мы должны встретиться и вместе достичь больших целей. У нас можно за год вырасти так, как в других компаниях не вырастают за 10 лет. Мы верим в людей. Так как сами начинали с самых низов. Ждем ваших резюме, Чемпионы!