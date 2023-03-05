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Как это получилось: эксперты о красноярском гастротриумфе

Как это получилось: эксперты о красноярском гастротриумфе
Иллюстрация: kartinkin.net

Красноярцам гастротриумф города кажется логичным, его «ингредиенты» — понятными. А как причины успеха выглядят со стороны — об этом «ДК» спросил у экспертов  гастроиндустрии.

#МНЕНИЯ

Красноярск прочно закрепил за собой статус гастрономической столицы Сибири. Самим красноярцам гастротриумф города кажется логичным, а его «ингредиенты» — понятными. А как причины этого успеха выглядят со стороны — об этом «ДК» спросил у тех, кто профессионально погружен в гастроиндустрию.

 

Как это получилось: эксперты о красноярском гастротриумфе 1

Иван Глушков
ресторанный критик, главный редактор проекта «Соль»

— Гастрономический триумф Красноярска сложился из нескольких факторов. Во-первых, Красноярск — крупный региональный центр, во-вторых, достаточно богатый и благополучный город. В-третьих — здесь изначально было несколько сильных ресторанных групп, конкуренция — это всегда плюс. Важно, что все эти игроки — кто-то в большей, кто-то в меньшей степени — обращал внимание на региональные продукты, региональную специфику, что, безусловно, привлекло внимание к гастрономии региона. Из персоналий назову Дмитрия Журкина, Алексея Неймана и всю команду Berrywood family, Александра Митракова и всю команду 075 Group, Хаяйма Аминова — сольного, но очень важного игрока. Барная культура здесь развита не меньше — хотелось бы отметить команду бара Illegal, которая много делает для индустрии. И конечно, Bellini, Алексея Горенского и Анатолия Ващенко: открытие Высшей школы гастрономии от Institut Paul Bocuse — еще один плюс красноярскому гастрономическому феномену.

 

Как это получилось: эксперты о красноярском гастротриумфе 2

Роман Киселев
бренд-шеф кафе Ren, совладелец wellness-бистро Nothing Fancy

— Красноярск — уникальный с точки зрения гастрономии город. Такого количества качественных заведений нет ни в одном региональном центре, за исключением столиц. Это в первую очередь заслуга рестораторов — Александра Митракова из 075 Group, Анатолия Ващенко и Алексея Горенского из Bellini, Дмитрия Журкина и Алексея Неймана из Berrywood family и других. Они собрали сильные команды, воплотили в жизнь уникальные ресторанные проекты и не останавливаются в развитии. Большая насмотренность рестораторов, с одной стороны, и здоровая конкуренция — с другой, на выходе дают очень высокий уровень еды и сервиса в ресторанах Красноярска. Важную лепту внесло открытие Высшей школы гастрономии от Института Поля Бокюза — это развивает профессионализм в отрасли и привлекает к городу внимание индустрии со всей страны. Наконец, в Красноярске очень насмотренная публика с хорошим вкусом — готовить для таких людей, как минимум, очень приятно и нескучно.

 

Как это получилось: эксперты о красноярском гастротриумфе 3Алексей Дудин
исполнительный директор рейтинга WHERETOEAT

— Красноярский ресторанный мир в моем понимании движется вперед постепенно и очень осознанно. И развитие это стимулируется суммой факторов. Первый — ведущие рестораторы Красноярска любят смотреть по сторонам. Путешествуют по России и, если есть возможность, по другим странам с интересной кухней. Смотрят, впитывают, стараются перенять лучшее. Второй момент — появление в Сибири Национальной ресторанной премии WHERETOEAT: азарт конкуренции тут же вырос многократно. И наконец, умение ведущих красноярских рестораторов сотрудничать друг с другом. Далеко не во всех регионах такая приятная картина. Из знаковых проектов прежде всего выделил бы Высшую школу гастрономии Institut Paul Bocuse, ведомую Алексеем Горенским. Как мне кажется, сегодня это ядро красноярского ресторанного сообщества, его двигатель, его будущее. 

Автор: Петр Савельев
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