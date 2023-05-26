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Студенты Высшей школы ресторанного менеджмента пройдут стажировки в других городах РФ

Студенты Высшей школы ресторанного менеджмента пройдут стажировки в других городах РФ
Иллюстрация: vk.com

Это станет первым опытом практики вне Красноярска для обучающихся мастерству управления ресторанным бизнесом.

#НОВОСТИ

Студенты Высшей школы ресторанного менеджмента получили возможность стажировок в других городах. Как сообщили в Институте гастрономии СФУ, якорными площадками станут заведения в различных точках страны.

Встретить будущих управленцев можно будет в таких ресторанах, как Bourgeois Bohemians в Санкт-Петербурге, московских «Красота» и «Гвидон», «Супра» во Владивостоке. Стажировки студентов начнутся с июня.

Тем не менее, это не первые «выездные» опыты для студентов Института гастрономии СФУ. Например, будущие шеф-повара набираются знаний и навыков не только в знаковых городах России, но и за границей. Их можно найти в ресторанах Парижа, Барселоны, Стамбула, Бангкока, Дубаи.

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Автор: Петр Савельев
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