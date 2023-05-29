В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска-2023

С каждым годом количество и разнообразие гастротеррас Красноярска растет. Летние площадки от ключевых игроков гастрономии и новичков — в специальном обзоре «Делового квартала».

Места, к которым мы привыкли

В гастрономической столице Сибири значительный пул локаций, без которых не проходит ни одно лето. Их мы больше всего любим за постоянство и уверенную планку — качество всегда гарантировано, несмотря на быстротечность и нагруженность летнего сезона.

Одной из первых в городе открывается веранда Урарту — панорамное пространство с видом на сад. В «воздушной» локации могут разместиться до 60 гостей, предпочитающих изысканную классику. Придерживаются ее и в непосредственно кулинарной составляющей: в этом сезоне идеальной летней парой в заведении считают дюжину устриц с белыми винами Испании.

В списке фаворитов красноярских гурманов и просторная терраса Formaggi, которая вмещает до 90 человек. Именно ее выбирают те, кто любит большие компании и пространства: за одним столом можно усадить всех участников деловой, семейной или дружеской встречи.

Еще одной традиционной площадкой остается уютная терраса Benedict breakfast&lounge. Она может принять до 36 гостей, даже в этом отражая некоторую избирательность: как правило, сюда приходят те, кто хочет погрузиться в воплощение творческого и культурного вайба Красноярска.

В рейтинге известных гастроигроков и «Баран и бисер Казан-мангал»: соединение Востока и Кавказа прямо в центре города. Единовременно на веранде могут расположиться до 120 гостей — национальная широта души в действии!

А вот «Свинья и бисер» берет не столько масштабом — здесь вместится до 58 гостей, сколько антуражем. Летнюю площадку заведения оформляют как террасу или беседку в английском поместье: британский дух умело приправлен русской кухней. Этот синтез прослеживается и в меню: например, этим летом гостям советуют обратить внимание на пирог с тушеной мраморной говядиной, соусом релиш и пармезаном.

Отыскать мастодонтов от мира красноярской гастрономии можно и на Взлетке: «Черное море» не волнуется и всегда готово принять до 60 гостей. Два отдельных зала и много живых цветов прилагаются.

Высокая кухня на воздухе

Гастрономия не так давно стала отдельным видом искусства, но и в нем уже не без собственных чемпионов.

Любовью красноярцев и признанием федеральных экспертов обласкана, например, Tunguska. Ее веранда — полноценное продолжение ресторана, но с собственными фишками: озеленением из разнотравья и столами из натурального камня. Площадка рассчитана на 40 гостей, которым советуют выбирать блюда с сибирским характером: например, енисейскую нельму с черной икрой из боровиков в соусе или печеные перцы с ореховым кранчем, домашней страчателлой и тоннато на тугуне.

Уникальной естественностью берет и «Чешуя»: место без искусственных ограничений, зато с настоящими деревьями. Если хочется видеть на столе не вазы с цветами, а реальные березы — это сюда. Терраса вместит до 100 гостей.

Для любителей домашнего уюта и атмосферы по-настоящему беззаботного лета — камерная терраса Hello wine. Здесь можно разместить всего 20 гостей: благодаря этому обстановка практически приватная. Авторская кухня, вино на любой вкус и цвет и близость приглушенного центра только способствуют!

С видом на город

Одна из немногочисленных локаций, с которой открывается вид прямо на главную площадь Красноярска и театр оперы и балета имени Хворостовского — Bangkok. На его «звучащей» террасе могут расположиться до 60 гостей.

Терраса 0.75 please — кусочек буквально петербургского стиля в сердце Сибири. Эта площадка фактически находится внутри дома, но одновременно и на открытом воздухе. Не типичное для Красноярска решение притягивает жителей и гостей с не меньшей силой, чем непосредственно кухня и винная карта.

Для тех, кому нравится находиться буквально в самой точке кипения города, открыта веранда Green villa pizza — солнечное пространство, где наслаждаться теплом можно в буквальном смысле со вкусом. Здесь советуют хотя бы раз остановить выбор на фирменном блюде от шефа Марии Орловой — пицце «Четыре вкуса» только из печи. Сюда можно смело приводить до 45 человек.

Тех, чья жизнь бьет ключом на территории Взлетки, не оставили без внимания в «Якитории». На минималистичной террасе в самом сердце делового центра Красноярска могут разместиться до 46 гостей. Этим летом одна из самых горячих рекомендаций заведения — теплый салат с морепродуктами и коктейль «Малиновый Пинк Тоник».

Еще больше места

Если летний отдых перестает быть томным и перетекает в более крупные масштабы, Красноярску есть что предложить и в этом случае.

Например, аутентичная веранда «Залечь на дно в Гамбург» готова принять до 120 гостей. Но стоит учесть, что эта площадка скорее для тех, кто ценит самобытность: она сделана из настоящих грузовых контейнеров, которые максимально отражают и сохраняют атмосферу речного порта. В рекомендациях заведение тоже советует не сдерживаться — и сочетать мясо с морепродуктами: шашлык с углей разбавить кастрюлей мидий в бульоне Том Ям.

Взлетке есть чем порадовать и по такому поводу: эффектная веранда RASPUTIN может разместить до 80 гостей. Это вместительное пространство с панорамными окнами, из которых так и тянет изучить движение города вокруг.

Веранда «Дзе» — буквально воссозданная в ресторане импровизированная грузинская улочка, согретая ярким солнцем. Эта просторная локация идеальна для тех 70 человек, кто мечтает вспомнить или почувствовать атмосферу «страны волков».

За рамками города

Лето для многих остается самым динамичным и насыщенным сезоном, но все хорошо в меру. Иногда хочется отрешиться от городского и поймать дзен хотя бы на время ужина. В таких случаях советуем быть ближе к природе: например, провести несколько часов на отдаленных гастроплощадках.

Один из самых завораживающих видов по-прежнему открывается с террасы «Хозяина тайги». Гости ресторана могут наслаждаться пейзажами: горы, Красноярские Столбы и река Базаиха. Здесь могут единовременно разместиться 60 гостей.

Окунуться в новые впечатления и вдохнуть свежий воздух дает возможность и La Famille. Главная фишка этой веранды — возможность выбрать вид и атмосферу по настроению благодаря нескольким этажам. Первый сделан в стиле загородного шале: деревья среди столов, легкие шторы и бриз в жару. Второй этаж обновили в 2023, добавив выдвижную крышу на случай непогоды. С него открывается вид на гору, уютные домики внизу создают ощущение загородного отпуска.

На первом и втором этажах веранды могут расположиться 50 и 35 человек соответственно.

Есть ли жизнь на правом берегу?

Центр города, Взлетка и несколько главных красноярских проспектов — все-таки не единственные точки концентрации гастрономов. Места, где вкусно, красиво и уютно, можно отыскать и на правом берегу. А удаленность от интенсивного трафика Красноярска — та еще вишенка на торте!

Здесь одной из первых начинает работу веранда Tirol. На этой атмосферной локации могут разместиться до 50 гостей. Этим летом здесь открывается контактный бар, где можно будет заказать настойки, которые настаивали всю зиму и весну прямо в ресторане в огромных бутылках.

Если же хочется не только уединения, но и чего-то исконно домашнего — веранда Mama’s ждет. Здесь все по-семейному, а значит, по расписанию будет не только обед, но и отдых. На свежем воздухе!

Новый сезон

Несмотря на высокую плотность, гастрономический рынок Красноярска продолжает зажигать новые звездочки.

Этим летом новой верандой похвастает Mazel Tov!: это будет светлое и просторное место с множеством уютных зон и элементами парижского шика. На площадке смогут разместиться до 50 гостей. В заведении советуют начать знакомство с верандой с чашечки кофе на песке и фирменного десерта Em Sherif.

Для тех, кто предпочитает расслабленную непосредственность в сочетании с насыщенной программой, — летняя терраса Marie Curie Studio of Wisdom. Каждый уик-энд здесь запускают проект Rooftop с приглашенными музыкантами. Стать гостями и одновременно зрителями могут 42 человека одновременно.

Пожалуй, самая свежая новинка — «Хлебное место в «Формуле хлеба». Его позиционируют как закусочную с площадкой на открытом воздухе и отдельной программой: вечерним кинотеатром и живой музыкой. Здесь же будет проводить винные дегустации бар «Радость». Особенная рекомендация для первой встречи — фирменное патэ, которое будет не только очень вкусным, но и сытным.

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