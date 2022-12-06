Человек года` 2022: номинация «Семейный бизнес»

Новая номинация премии посвящена бизнесам, которыми рулят семьи. Как выяснилось, таких примеров в Красноярске достаточно, причем в самых разных сферах.

Важный нюанс. В этой номинации мы не оценивали финансовые результаты, новизну и прорывы. Прежде всего нас волновали другие вещи: умение слышать и понимать друг друга, баланс между работой и собственно семьей, выбранные ролевые модели, сепарация и чувство локтя, единого организма. Именно поэтому все, кто попал в шорт-лист, проходили необычное испытание — психологический театр, а экспертами, выбирающими лидеров, стали известные красноярские психологи.

Юлия и Игорь Артемьевы

семейная юридическая практика «ДраккарА»

10 октября 2022 непубличной юридической практике «ДраккарА» исполнилось 11 лет. Это время в сухих цифрах выглядит так — 6800 консультаций по вопросам права и около двух лет, суммарно проведенных в судах. Это время в историях — взлеты и падения, в результате которых юридическая семья Артемьевых сформировала свои личные и профессиональные принципы.

Юлия и Игорь Артемьевы познакомились случайно, в 2010. Он экономист (специалист по налогам), она корпоративный юрист. Отношения будущих супругов развивались по классике: они не понравились друг другу с первого взгляда, но позже нашли множество точек соприкосновения. Долгое время партнерство было исключительно профессиональным: Юлия и Игорь много работали вместе, параллельно узнавая друг друга как личности. Партнерами по жизни бизнес-партнеры стали только в 2013. Путь юридической семьи к тому, чтобы нащупать свое бизнес-направление, был не менее тернистым, чем путь личный. Случалось всякое — от продолжительных командировок и жизни в поездах до полного роспуска компании и ситуаций, когда последние деньги уходили на аренду офиса. Однако именно через сложности, шаг за шагом у Артемьевых зародилась мысль о создании юридического бутика — маленькой юрфирмы с узкой специализацией. На то, чтобы воплотить идею в жизнь, ушел год и немало усилий, каждое из которых оправдало себя в полной мере. После перестройки работы доходы юридической семьи выросли в 6 раз, а главное — высвободилось время на себя, семью и друзей.

К слову, о необычном и запоминающемся названии «ДраккарА», в котором «зашита» профессиональная и личная философия семьи Артемьевых. Драккар — небольшой корабль эпохи викингов, он был прорывной технологией того времени и позволял малой группе людей решать мощнейшие боевые задачи. Так и драккар Артемьевых — «ДраккарА» — отлично работает там, где обычные средства не помогли.

Наталья и Дмитрий Герасимовы

центр стоматологии «АСТРЕЯ», образовательный центр «АСТРЕЯ»

Как бизнес-партнеры супруги Наталья и Дмитрий Герасимовы работают больше 20 лет. Полноправно участвовать в проектах супруга Наталья стала не сразу: поначалу помогала советом и возможностью «подумать об другого» — слушала, задавала вопросы и так, в процессе диалога, для бизнес-закавыки находилось решение. К слову, именно этот опыт стал для Натальи первыми шагами к коучингу — сегодня это одно из направлений ее работы.

Супруги говорят: их главный секрет крепких партнерских отношений — в бизнесе и личной жизни — разделение обязанностей при движении к общей цели. Дмитрий — «мозг» семьи и компании: он про процессы, цифры, результаты. Наталья — душа: сфера ее интересов и ответственности — любовь и уют в семье; маркетинг, сервис, коммуникации с клиентами — в бизнесе. Решения в каждой из сфер ответственности супруги тоже принимают самостоятельно, при этом проговаривая второй половине причины сделанного. Кстати, паритет в бизнесе Наталья и Дмитрий Герасимовы оформили в том числе юридически. Супруги являются соучредителями бизнесов в равных долях.

Семья Герасимовых, развивающая семейные бизнесы — медицинские и образовательные проекты, логично приобщает к общему делу своих сыновей. Старший Виктор принимает активное участие в жизни семейного центра. Вместе с еще одним сыном, Александром, он стал учредителем АНО «Центр развития и поддержки семьи «АСТРЕЯ». Дмитрий и Наталья надеются, что младшие сыновья — Анатолий и Андрей — вырастут, с уважением отнесутся к наработкам родителей в медицине и образовании и смогут грамотно владеть семейным бизнесом.

Сергей Ким,

Надежда Цой

Николай Ким

международная группа компаний TIKSAN GROUP

Двенадцать лет назад братья Ким решили, что пришло время создать успешную международную компанию и заработать свой первый миллион долларов. На тот момент у них был маленький офис, за аренду которого они задолжали. Однако вера в успех предприятия, умноженная сначала на два, а потом и на три (к братьям присоединилась Надежда Цой), помогла реализовать самые смелые планы.

История Надежды в компании заслуживает отдельного рассказа. Она пришла временно помочь с новым направлением — ресторанным, и в итоге стала руководить ресторанами Kanam Asia.

В процессе развития компания масштабировалась и прирастала новыми направлениями. В итоге произошла сепарация — у каждого появилось свое направление и свобода в принятии управленческих решений. Но в то же время каждый в этом семейном бизнесе понимает, что «в стае лететь лучше». И компания объединена общим пониманием человеческих и бизнес-ценностей, которые транслирует семья.

Эля и Андрей Линевич

группа компаний Headway

Бизнес супругов Эли и Андрея Линевич представлен шестью направлениями. Это ГК Headway, в которую входит одноименная рекламно-производственная компания, проектно-строительная компания PRODEVELOP, компания Proderevo — производство малых архитектурных форм и изделий из дерева. Другие бизнес-направления — проект «Дрокино Парк», где Андрей Линевич является управляющим партнером, деловой образовательный клуб «Наследник» и модельно-продюсерский центр El’mods. Параллельно с флагманскими реализуются несколько краткосрочных проектов. Как говорят сами супруги, идея каждого из бизнес-направлений появилась, что называется, «на кухне». Ход развития проектов и шаги по ним супруги обсуждают ежедневно, а все решения принимают сообща.

Бизнесы семьи Линевич — пример «семейного подряда» и бизнес-цепочки, где каждое из направлений дополняет другие и взаимодействует с ними. К примеру, резиденты образовательного клуба «Наследник» ездят на интенсивы в «Дрокино Парк», посещают с бизнес-экскурсиями производство компании Headway. В свою очередь маркетинговые задачи «Наследника», а также модельно-продюсерского центра El’mods, реализуются силами рекламно-производственной компании Headway.

Супруги Линевич говорят: их главное бизнес-правило — коллаборация проектов, которая эффективна с точки зрения бизнеса и одновременно служит почвой для рождения новых идей. Эля и Андрей часто называют себя не семьей, а партнерами. Именно партнерские отношения оказались в их случае идеальным залогом крепкой и счастливой семьи.

Андрей и Владимир Наседкины

ГК «КрасКотел», резиденты клуба «Миллиард»

Братья Наседкины с нуля построили компанию, которая стала лидером в своей сфере в России и в ближнем зарубежье. Продукция производства полностью замещает зарубежных производителей, превосходя их в качестве, удобстве обслуживания, долговечности, экологичности и эксплуатационных характеристиках, выместив с рынков зарубежные аналоги. Производство построено «шаг за шагом» и «на своем горбу», без госдотаций — от маленького гаражного производства до завода. Сами братья пользуются у предпринимателей города абсолютным доверием и положительной репутацией надежных и добросовестных производственников.

Оба много времени уделяют семье и воспитанию детей. Поддерживают социальные и благотворительные проекты. Так, Владимир Наседкин помогает проекту «Больничные клоуны» благотворительного фонда «Добро24».

Ирина и Михаил Стрелковы

сеть семейных центров стоматологии MIRA

Бизнес Ирины и Михаила Стрелковых появился практически одновременно с рождением семьи. Ирина и Михаил, которые до этого несколько лет были парой, поженились в 2013 и в этом же году, пару месяцев спустя, решили открыть общее дело. Для каждого из супругов воплощение этой идеи в жизнь стало, что называется, «прыжком веры». Оба верили в себя, свою вторую половину и общую идею, хотя обстоятельства не только не благоволили, но даже мешали. Ирина отказалась от своей карьеры и начала погружаться в абсолютно новую для себя сферу стоматологии. Инвесторов у проекта не было, деньги на запуск клиники супруги взяли в банке — для этого пришлось заложить квартиру. На кон было поставлено если не все, то очень многое. Но именно это, говорят Стрелковы, и дало проекту главный драйв: варианта проиграть у супругов просто не было. Как не было и времени на то, чтобы жалеть себя. Год Ирина и Михаил жили без выходных и отпусков: проект забирал 100% их времени и сил.

Сегодня сеть семейных центров стоматологии MIRA представлена двумя филиалами в Красноярске. Зона ответственности Михаила — медицина, он врач-стоматолог. На Ирине все остальное — оргвопросы, процессы, маркетинг. Ирина и Михаил говорят, что четкое распределение ролей — один из главных секретов, который помогает им оставаться и семьей, и бизнес-партнерами.

Юлия и Дмитрий Усатовы

рекламное производство «Решение»

Они вместе 25 часов в сутки: бизнес, хобби, музыкальная группа и одна жизнь на двоих. Юлия и Дмитрий Усатовы вместе руководят компанией, которая является одним из лидеров в рекламном производстве. В «Решении» говорят, что им под силу рекламные конструкции любой сложности.

Их компания — пример семейного бизнеса, в котором направления четко поделены между собой, а общие цели и ценности объединяют. Зоны ответственности распределены таким образом, чтобы усиливать друг друга, а не конфликтовать, при этом сильно возрастает скорость процессов. Всеми операционными вопросами занимается Юлия; PR, стратегия, развитие, взаимодействие с ключевыми сотрудниками — на Дмитрии.

«Вместе мы сила» — таков девиз не только семьи Усатовых, но и основа работы всего коллектива рекламного производства «Решение», который также сравнивают с большой семьей. Во-первых, потому что случайных людей здесь нет. «Свои люди» становятся частью команды и задерживаются надолго, а те, кто «не вписывается», быстро уходят.

Дмитрия и Юлию объединяет все, что происходит в их жизни. Все увлечения — на двоих: спорт, музыка, искусство, путешествия. Они в постоянном движении — байк, сноуборд, походы. Отпуск — всегда маленькое приключение, поэтому скучать друг с другом им некогда. Общение с детьми в теплом уютном доме — особое удовольствие. Кстати, обустройство дома — это особая гордость семьи Усатовых: каждый элемент декора и обстановки имеет свою значимость. Только люди с истинно художественным вкусом и страстью к настоящему антиквариату станут окружать себя предметами вековой истории. Рецепт успеха семьи Усатовых — «Мы люди 100% и в бизнесе, и в семье».

Кураторы номинации — Наталья Повольнова, Юлия Чанчикова