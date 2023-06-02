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Фестиваль ТАЙГАСТРО`2023 стартует 1 августа в Красноярске

Фестиваль ТАЙГАСТРО`2023 стартует 1 августа в Красноярске
Иллюстрация: vk.com / ТАЙГАСТРО

В этом году программа сибирского гастрономического фестиваля приросла новым событием в формате open air.

#НОВОСТИ

Рестораторы Красноярска начали подготовку к одному из самых заметных событий гастрономического кластера Сибири — фестивалю ТАЙГАСТРО. В 2023 он пройдет с 1 по 20 августа и объединит участников со всей России.

По информации, опубликованной в Telegram-канале «В эти 15 минут модно...», к фестивалю уже присоединились 30 городов.

В этом году увеличится не только количество ресторанов-участников, но и сама программа: организаторы впервые внедрят TAIGAIR. Два дня в Красноярске под открытым небом разместят авторский стритфуд с локальными сибирскими продуктами, коктейли и кофе, сопроводив все современной этномузыкой.

В остальном формат останется прежним: рестораны-участники создадут и представят гостям специальные сеты, в которые будут входить три блюда и напиток. На протяжении всего фестиваля цена на них будет единой и фиксированной. В прошлом году стоимость сетов могла составлять 1 000, 1 500, 2 000 и 2 500 рублей.

Заведения, которые хотят присоединиться к пулу участников ТАЙГАСТРО, еще могут подать заявку на сайте.

В 2023 Сибирский гастрономический фестиваль пройдет в третий раз: его проводят с августа 2021.

справка

 
Основная миссия ТАЙГАСТРО — показать региональные кухни во всем их многообразии, при этом использовав при создании блюд таежные продукты: дичь, локальную рыбу, лесные ягоды и грибы, травы и дикоросы, или же локальные фермерские продукты — и при их приготовлении применив разнообразные традиционные и современные техники.
 

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Автор: Петр Савельев
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