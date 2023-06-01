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Алексей Горенский презентовал стратегию развития гастрономии в РФ президенту Путину

Алексей Горенский презентовал стратегию развития гастрономии в РФ президенту Путину
Иллюстрация: ТАСС

Встреча главы государства с предпринимателями страны прошла в рамках выставки «Развитие креативной экономики в России» в Москве.

#НОВОСТИ

Алексей Горенский, сооснователь Bellini Group, презентовал президенту Владимиру Путину стратегию развития гастрономии в России. В качестве примера бизнесмен привел Институт гастрономии СФУ. Встреча главы РФ с с предпринимателями прошла во время выставки «Развитие креативной экономики в России»: Алексей Горенский вошел в команду участников от Агентства стратегических инициатив.

«Практически все представители регионов пожаловались президенту на дефицит высокопрофессиональных кадров в секторе креативной экономики. В Красноярском крае эту проблему решили пока только в одной сфере — гастрономии», — говорится в сообщение на сайте Агентства стратегических инициатив.

«Гордимся и в очередной раз убеждаемся «нет ничего невозможного», — написали в Telegram-канале Института гастрономии СФУ.

Как сообщал «Деловой квартал» ранее, Институт гастрономии СФУ продолжает выходить за рамки Сибири: на этой неделе стало известно, что студенты, обучающиеся ресторанному менеджменту, пройдут практику в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Урала.

справка

 
Выставка «Развитие креативных индустрий» прошла в «Центре Зотов» (Москва) — культурном пространстве, созданном на площадке бывшего хлебозавода N5, построенного в 1931 году. Центр унаследовал имя Василия Зотова, хлебореза Филипповской булочной, ставшего министром пищевой промышленности СССР, идеологом массового строительства хлебозаводов. «Центр Зотов» открыли в ноябре 2022 после реконструкции. Это филантропический проект ВТБ по сохранению и развитию культурного наследия авангарда в искусстве.
 

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Автор: Петр Савельев
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