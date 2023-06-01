Алексей Горенский презентовал стратегию развития гастрономии в РФ президенту Путину

Встреча главы государства с предпринимателями страны прошла в рамках выставки «Развитие креативной экономики в России» в Москве.

Алексей Горенский, сооснователь Bellini Group, презентовал президенту Владимиру Путину стратегию развития гастрономии в России. В качестве примера бизнесмен привел Институт гастрономии СФУ. Встреча главы РФ с с предпринимателями прошла во время выставки «Развитие креативной экономики в России»: Алексей Горенский вошел в команду участников от Агентства стратегических инициатив.

«Практически все представители регионов пожаловались президенту на дефицит высокопрофессиональных кадров в секторе креативной экономики. В Красноярском крае эту проблему решили пока только в одной сфере — гастрономии», — говорится в сообщение на сайте Агентства стратегических инициатив.

«Гордимся и в очередной раз убеждаемся «нет ничего невозможного», — написали в Telegram-канале Института гастрономии СФУ.

Как сообщал «Деловой квартал» ранее, Институт гастрономии СФУ продолжает выходить за рамки Сибири: на этой неделе стало известно, что студенты, обучающиеся ресторанному менеджменту, пройдут практику в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Урала.

справка Выставка «Развитие креативных индустрий» прошла в «Центре Зотов» (Москва) — культурном пространстве, созданном на площадке бывшего хлебозавода N5, построенного в 1931 году. Центр унаследовал имя Василия Зотова, хлебореза Филипповской булочной, ставшего министром пищевой промышленности СССР, идеологом массового строительства хлебозаводов. «Центр Зотов» открыли в ноябре 2022 после реконструкции. Это филантропический проект ВТБ по сохранению и развитию культурного наследия авангарда в искусстве.

Еще по теме:

Алексей Горенский: «Мы дозрели до развития гастроиндустрии»

Ресторатор Алексей Горенский запустил уникальный образовательный проект, который всего за несколько лет превратил Красноярск в центр гастрономических компетенций.

В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023

С каждым годом количество и разнообразие гастротеррас Красноярска растет. Летние площадки от ключевых игроков гастрономии и новичков — в специальном обзоре «Делового квартала».

Студенты Высшей школы ресторанного менеджмента пройдут стажировки в других городах РФ

Это станет первым опытом практики вне Красноярска для обучающихся мастерству управления ресторанным бизнесом.

Bellini Gastronomic Ecosystem в Красноярске исполнилось 19 лет

Первое заведение гастрономической экосистемы Bellini начало работу в 2004.

Оборот красноярского общепита превысил доковидный уровень

Основной рост показала доставка и заведения быстрого питания.

Снова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEat

Красноярская гастроиндустрия уверенно завоевывает общероссийскую популярность. Возможно, один из ресторанов города признают лучшим в стране.

Блюда Хайяма Аминова станут частью нового меню в бизнес-классе «Аэрофлота»

Бренд-шеф Fresco рассказал «Деловому кварталу», как вошел в тройку победителей федерального гастроконкурса «SU-Шеф», организованного к 100-летию авиакомпании.

2ГИС назвал 33 лучших заведения общепита Красноярска

Их определили на основе оценок, которые жители и гости города ставили ресторанам, барам, кафе, стритфуду, кофейням и кондитерским в 2022.

Институт гастрономии СФУ получил премию Russian Creative Awards-2022

В московском концертном зале «Зарядье» подвели итоги Российской Национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards-2022).

Искусство вкуса: что происходит в гастрокластере Красноярска

«Деловой квартал» о том, какие события повлияли на гастрономический сектор города и региона в в 2021-22, и что ждет игроков этой индустрии в текущем году.