Bellini Gastronomic Ecosystem в Красноярске исполнилось 19 лет

Первое заведение гастрономической экосистемы Bellini начало работу в 2004.

Гастрономический холдинг Красноярска Bellini Gastronomic Ecosystem 16 апреля 2023 отпраздновал 19 лет: предъюбилейный год открылся запуском кондитории «Ромбаба» в торговом центре «Красноярье».

Первое заведение Bellini Gastronomic Ecosystem открыло двери в 2004 — им стал кофе-холл «Крем». До 2011 холдинг ежегодно прирастал новыми локациями: кафе правильного питания Sport Bar, пицца-паста «Перцы», бар Bellini, гастропаб «Свинья и бисер», клуб «Три Дня Дождя», Bistrot de Luxe HOME, Горячая Доставка, ресторан «Formaggi».

2010 стал годом основания собственного кейтеринга Bellini group.

С 2013 по 2020 холдинг продолжал ежегодные запуски гастрономических точек в Красноярске: казан-мангал «Баран и бисер», кафе-бар «Якитория», банкетный зал «Пассаж», кулинарная студия «Рататуй», доставка здорового питания BelliniFIT, Benedict coffee club, ресторан Mama’s, BelliniFIT Bar , кондитории «РомБаба», сыроварня FORMAGGI.

В течение этого периода в Bellini Gastronomic Ecosystem создали и Высшую школу ресторанного менеджмента: ее открытие произошло в 2016. Вклад в гастрономию как искусство продолжился в 2018 — тогда холдинг подписал соглашение об открытии филиала INSTITUT PAUL BOCUSE. В 2019 в Красноярске открылся Институт Гастрономии СФУ.

Кроме того, в 2017 к холдингу присоединился ресторан «Хозяин тайги», а также открылся гастропаб «ПАПА’s» beer garage и ресторан «КОКО шинель» chicken shop.

2020 стал временем запуска кафе «Дом у озера», созданием нового кампуса Института гастрономии СФУ и ресторана «Истории», а также открытием рыбного ресторана «Чешуя».

В минувшем году Bellini Gastronomic Ecosystem сменили концепцию ресторана Formaggi: теперь заведение функционирует в концепции средиземноморской кухни. Тогда же был запущен и ресторан Hello Wine.

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