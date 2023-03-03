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Бренд-шеф White Rabbit Владимир Мухин стал спикером на гастрономической площадке КЭФ-2023

Бренд-шеф White Rabbit Владимир Мухин стал спикером на гастрономической площадке КЭФ-2023
Иллюстрация: Корпорация развития Енисейской Сибири

Сибирские и федеральные рестораторы обсудили развитие индустрии гостеприимства в регионе.

#НОВОСТИ

3 марта состоялся финальный день Красноярского экономического форума: в 2023 его посвятили потенциалу гастрономического кластера края и СФО.

Бренд-шеф White Rabbit Владимир Мухин стал спикером на гастрономической площадке КЭФ-2023 1

Бренд-шеф White Rabbit Владимир Мухин стал спикером на гастрономической площадке КЭФ-2023 2

На площадке КЭФ собрались рестораторы Сибири и Урала, а также знаковые для российской и мировой гастрономии персоны — бренд-шеф White Rabbit Family Владимир Мухин, основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев, директор холдинга «Bellini Group» Анатолий Ващенко.

Когда я думаю про Сибирь, я думаю про Красноярск, Енисей, кедровые орехи, чистейшую озерную и речную рыбу, огромное количество традиций, красивейших людей и природу... Здесь единственное место, где повар может получить высшее образование — это оазис и оплот нового гастробудущего. Я бы даже сейчас хотел учиться в таком университете, ведь самое важное в любой профессии — образование. Гастрономия одновременно искусство и вид ремесла, и чем более значительную палитру „красок“ ты получишь, тем красивее и глубже будет „картина“», — говорит Владимир Мухин, руководитель гастрономической команды White Rabbit.

Бренд-шеф White Rabbit Владимир Мухин стал спикером на гастрономической площадке КЭФ-2023 3

Одним из ключевых событий гастрономической программы КЭФ-2023 стал открытый диалог «Гастрономия России — куда стремимся». Владимир Мухин обсудил с участниками и гостями форума запросы поколения будущих кадров, перспективы российской индустрии гостеприимства на ближайшие годы, и видимые точки роста.

Бренд-шеф White Rabbit Владимир Мухин стал спикером на гастрономической площадке КЭФ-2023 4

По мнению ресторатора Александра Сысоева, через три-пять лет Красноярск действительно войдет в список гастрономических столиц.

Здесь есть сочетание трех важных компонентов: действительно сильные ресторанные шеф-повара, активная аудитория, и самое важное — база. В Высшую школу гастрономии я ехал с завышенными ожиданиями, но даже они оказались на уровень ниже, чем то, что я увидел», — говорит автор крупнейшего Telegram-канала о ресторанах «Сысоев FM».

Бренд-шеф White Rabbit Владимир Мухин стал спикером на гастрономической площадке КЭФ-2023 5

Принял участие в гастрономическом блоке КЭФ и директор холдинга «Bellini Group» Анатолий Ващенко. Со слов ресторатора, уровень, на который сейчас выходит гастроиндустрия Красноярска, уже задает ощутимую планку.

Конечно, эта ответственность пугает: когда такая планка задается, сразу начинаешь думать, как ее выдержать. Но с ней и легче работать — это стало очевидно спустя некоторое время после того, когда мы открыли Институт гастрономии, и об этом узнали коллеги из других регионов. Они точно стали с нами разговаривать по-другому, и это феноменально», — говорит Анатолий Ващенко.

Также ресторатор анонсировал появление в Красноярске гастрорынка, который будет запущен общими усилиями ресторанных холдингов города и станет еще одной «ступенькой» для местной индустрии гостеприимства.

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Автор: Александр Вознесенский
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