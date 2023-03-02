2 марта состоялись основные мероприятия деловой программы КЭФ-2023

Ключевым событием стало пленарное заседание «Время Сибири», в ходе которого обсудили роль Сибири в будущем российской экономики.

2 марта открылась деловая программа Красноярского экономического форума: центральным событием стало пленарное заседание «Время Сибири». В состав участников вошли губернатор Красноярского края Александр Усс; Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ; Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и госстроительству; губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев; Олег Дерипаска, руководитель «Русал» и En+ Group; Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк».

Сибирь — уникальный макрорегион, который богат природными ресурсами, имеет выгодное географическое положение, научную и кадровую базу, что определяет высокий потенциал его развития», — отметила Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ.

Абрамченко напомнила, что в январе 2023 федеральное правительство определило стратегию социально-экономического развития СФО до 2035, и сейчас главная задача власти — обеспечить экономический рост регионов за счёт реализации имеющегося потенциала.

«Учитывая необходимость перейти от слов к делу в плане движения на Восток, нам нужен не инерционный сценарий, нам нужен рывок. Мы можем сделать это уже сейчас. Речь идет о переходе от сырьевой направленности региона к созданию большого количества обрабатывающих высокотехнологичных производств. У нас уже есть предприятия самого высокого класса. Драйвером этого перехода должны стать наши крупные предприятия — сырьевые лидеры. Моё личное убеждение — в кризисных ситуациях роль государства должна возрастать. В экономике должно быть больше государства, с точки зрения постановки целей перед субъектами хозяйственной деятельности. Говоря о стратегии развития Сибири, нам нужно проявлять смелость, решительность в поиске новых рычагов, которые обеспечат движение в восточном направлении», — комментирует итоги обсуждения Александр Усс.

Губернатор края отметил необходимость развития новых транспортных коридоров, в том числе с выходом на Монголию и Китай, а также потребность в создании мультимодального транспортного хаба на базе международного аэропорта Красноярск.

Олег Дерипаска подчеркнул важность частного бизнеса для российской экономики: он отметил, что именно предприниматели нашли решения, которые впоследствии использовались и государством для заполнения вакуума, образовавшегося после ухода европейских партнеров.

Теперь мы четче понимаем, какие проблемы стоят, чтобы восстановить темпы роста, которые Сибирь заслуживает — я считаю, они должны быть двузначными. Товары и оборудование должны проезжать в обе стороны: мы на верном пути, но хотелось бы, чтобы это было быстрее. И, конечно, нужно ехать в Азию — искать и привлекать новых партнеров, создавать для них условия. Им нужны наши ресурсы, но везти их необработанными бессмысленно, а значит, мы должны брать обязательства, что все условия бизнеса будут предсказуемыми», — прокомментировал Олег Дерипаска.

Читайте по теме:

Сценарии будущего Сибири: мнения реальных и виртуальных спикеров

На круглом столе «Сибирь – сценарии будущего. Визионерство в новой реальности», организованном на КЭФ закрытым деловым клубом «Миллиард», обсуждалось будущее, которое начнется уже завтра.

КЭФ-2023 открылся Молодежной площадкой «Поколение 2035»

1 марта на 19-м Красноярском экономическом форуме начали работу площадки под общей темой «Профессионалы будущего: образование и карьера 2035», организованные молодежным правительством края.

Встретимся на КЭФ: вышел первый в 2023 номер «Делового квартала»

Впервые издание отказалось от печати в формате «легкий глянец» и выпустило первый номер года в плотной картонной обложке. Также это самый объемный за последние 10 лет номер по количеству страниц.

КЭФ-навигатор: дискуссии, которые нельзя пропустить

Время трансформации – время Сибири. Флагманская тема КЭФ’2023 – роль региона в структурных изменениях экономики.

Новые форматы включили в программу КЭФ-2023 «Время Сибири»

XIX Красноярский экономический форум пройдет с 1 по 3 марта в Многофункциональном комплексе СФУ. Участники определят векторы развития Сибири до 2035.