Сценарии будущего Сибири: мнения реальных и виртуальных спикеров

На круглом столе «Сибирь – сценарии будущего. Визионерство в новой реальности», организованном на КЭФ закрытым деловым клубом «Миллиард», обсуждалось будущее, которое начнется уже завтра.

В первую очередь эксперты размышляли о том, как будут меняться ключевые отрасли экономики региона, и собственно какие из них станут таковыми. Модератором вступил Андрей Перфилов, учредитель делового закрытого клуба «Миллиард».

Пожалуй, это была самая предпринимательская площадка КЭФ, так как ее участниками стали действующие бизнесмены Красноярска. Итак, что нас ждет.

Анатолий Фомин, «Фабрика решений» (победитель премии «Человек года-2021» в номинации «Цифровизация бизнеса»):

Будущее Сибири за цифровыми технологиями. В том числе – за новым «работником» – нейросетью. Через 10 лет Сибирь будет привлекать технологии в инновационные отрасли, в том числе в сектор потребительских товаров и услуг, развивать транспортно-логистические услуги, энергетику, автоматизированные производства и туризм».

Борис Сычев, директор по сертификации и аналитическим проектам ассоциации индустриальных парков России, модератор бизнес-школы «Сколково»:

Энергетика постепенно отказывается от угля и нефти и переходит на ветровую и солнечную энергию. Производство продуктов питания – от выращивания к синтезированию. За последние полтора-два года изменились логистические потоки с запада на восток. В логистику стали вкладываться крупные маркетплейсы. А образование уходит на цифровые платформы».

Владислав Авдеев, основатель «ТД «Сибирское молоко» (победитель премии «Человек года-2022» в номинации «Новые лица бизнеса»):

При росте населения к 2035 году может возникнуть дефицит пищевых продуктов, производимых традиционным способом. От выращивания придется перейти к синтезу. В частности, белка. Под это можно привлекать инвестиции, кадры и получать государственную поддержку».

Роман Гольдман, основатель холдинга Goldman Group, многократный победитель премии «Человек года» в номинациях «Сельское хозяйство», «Продуктовый ритейл»:

Когда я 10 лет назад говорил, что Красноярский край станет житницей страны, мне никто не верил. Это случилось. Сейчас надо уходить в переработку. Яркий пример — рапс. Мы практически стали столицей рапса, но мало понимаем, зачем он нужен. Между тем в Китае из него делают масло, которое очень популярно. Мы продаем семечку за 10 рублей, а могли бы масло за сто».

Сюрпризом площадки стало участие в ней искусственного интеллекта. Сгенерированный спикер также поделился своим видением будущего Сибири. Однако его выводы несколько разошлись с мнениями реальных спикеров. Искусственный интеллект сделал ставку на развитие добывающей промышленности, упомянул логистику и энергетику и обошел внимание сельское хозяйство.

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