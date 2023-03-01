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Встретимся на КЭФ: вышел первый в 2023 номер «Делового квартала»

Встретимся на КЭФ: вышел первый в 2023 номер «Делового квартала»
Иллюстрация: «Деловой квартал»

Впервые издание отказалось от печати в формате «легкий глянец» и выпустило первый номер года в плотной картонной обложке. Также это самый объемный за последние 10 лет номер по количеству страниц.

#НОВОСТИ

Тематически он посвящен Красноярскому экономическому форуму и распространяется дополнительным тиражом на его площадках. 

Красноярский экономический форум — важное событие для региона и страны. Что касается нашего издания, то повестка форума дает нам возможность расширить тематику, пул спикеров, обязывает к еще более глубокой аналитике», — рассказывает Юлия Чанчикова, издатель, главный редактор «ДК» в Красноярске

В номере — навигатор по ключевым событиям КЭФ и отчет с дискуссионного клуба, посвященного развитию промышленного потенциала края в условиях импортозамещения. Сквозной проект «Время Сибири» собрал экспертные мнения, дающие широкий срез отраслей и их самочувствия в новой реальности. 

Отдельный блок номера отведен гастрономическому бизнесу Красноярска. 

С помощью кейсов красноярских компаний мы проследили, как работает импортозамещение в действии: автобизнес, инжиниринг, российское ПО, e-commerce и многое другое. 

В номере мы рассказали, какими проектами будет удивлять ГСК «Арбан», и как гольф влияет на развитие инвестиционной и туристической привлекательности региона. А закрытый деловой клуб «Миллиард» поделился планами на год. 

Еще один блок посвящен культурной жизни Красноярска. О том, что ждет любителей музыки в краевой филармонии, читайте в интервью с генеральным директором Евгением Стодушным. Специальный сюрприз для читательниц ДК приготовили артисты театра имени Пушкина.

Прочитать номер можно и в электронной версии.

Далее по теме:

Искусство вкуса: что происходит в гастрокластере Красноярска

«Деловой квартал» о том, какие события повлияли на гастрономический сектор города и региона в в 2021-22, и что ждет игроков этой индустрии в текущем году.

Арт-кластер на КЭФ-2023: что смотреть, слушать и изучать

Три балета Сергея Полунина, картины Михалкова, знаковые постановки сибирских театров и вдохновленная Таиландом выставка пройдут в рамках культурного блока КЭФ-ФЕСТ.

КЭФ-навигатор: дискуссии, которые нельзя пропустить

Время трансформации – время Сибири. Флагманская тема КЭФ’2023 – роль региона в структурных изменениях экономики.

Автор: Петр Савельев
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