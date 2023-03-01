Встретимся на КЭФ: вышел первый в 2023 номер «Делового квартала»

Впервые издание отказалось от печати в формате «легкий глянец» и выпустило первый номер года в плотной картонной обложке. Также это самый объемный за последние 10 лет номер по количеству страниц.

Тематически он посвящен Красноярскому экономическому форуму и распространяется дополнительным тиражом на его площадках.

Красноярский экономический форум — важное событие для региона и страны. Что касается нашего издания, то повестка форума дает нам возможность расширить тематику, пул спикеров, обязывает к еще более глубокой аналитике», — рассказывает Юлия Чанчикова, издатель, главный редактор «ДК» в Красноярске.

В номере — навигатор по ключевым событиям КЭФ и отчет с дискуссионного клуба, посвященного развитию промышленного потенциала края в условиях импортозамещения. Сквозной проект «Время Сибири» собрал экспертные мнения, дающие широкий срез отраслей и их самочувствия в новой реальности.

Отдельный блок номера отведен гастрономическому бизнесу Красноярска.

С помощью кейсов красноярских компаний мы проследили, как работает импортозамещение в действии: автобизнес, инжиниринг, российское ПО, e-commerce и многое другое.

В номере мы рассказали, какими проектами будет удивлять ГСК «Арбан», и как гольф влияет на развитие инвестиционной и туристической привлекательности региона. А закрытый деловой клуб «Миллиард» поделился планами на год.

Еще один блок посвящен культурной жизни Красноярска. О том, что ждет любителей музыки в краевой филармонии, читайте в интервью с генеральным директором Евгением Стодушным. Специальный сюрприз для читательниц ДК приготовили артисты театра имени Пушкина.

Прочитать номер можно и в электронной версии.

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